Deutsche Popmusik: Big Box Allgäu ausverkauft

20.11.2023 | Stand: 21:30 Uhr

Mit dem Lied „Die immer lacht“ wurde Kerstin Ott zur Künstlerin der Rekorde, die Millionen von Fans begeistert. Auf ihre Liste stehen über 200 Millionen Views bei YouTube und sie wurde mit Gold, Multiplatin und dem höchstmöglichen Diamant-Award ausgezeichnet. Nun blickte sie in der Big Box Allgäu mit ihrem im Oktober erschienen „Best Ott“-Album auf ihre so unwahrscheinliche wie faszinierende Karriere zurück. Die Tournee und das Konzert in Kempten sind ausverkauft – in Rekordzeit.