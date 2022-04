Schon wieder? Erneut Saharastaub im Anflug auf das Allgäu

Wieder könnte Saharastaub im Allgäu den Himmel gelb-rot färben. Ab Freitag weht es laut Wetterdienst erneut Wüstenstaub zu uns. Auch Blutregen droht aktuell.

Muss das wieder sein? Schon zum dritten Mal in 2022 könnte Saharastaub ab Freitag über das Allgäu ziehen und den Himmel gelb-rot färben. Das sagen zumindest Prognosen des Deutschen Wetterdienstes. Der DWD sieht in seinen Modellen ab 22. April vor allem den Südwesten Deutschlands betroffen. Zuerst könnte es Baden-Württemberg, etwas später auch Teile Bayerns und unsere Region erwischen.

Bereits Mitte März und Anfang April 2022 trat Saharastaub im Allgäu auf. Eigentlich nicht ungewöhnlich zu dieser Jahreszeit, eine solch hohe Konzentration wie zuletzt gab es jedoch kaum zuvor. Die Bilder des milchig-orange-rotfarbenen Himmels und der zahllosen verschmutzen Autos haben viele Allgäuerinnen und Allgäuer noch gut im Gedächtnis.

Die gute Nachricht: Ganz so schlimm dürfte es im Allgäu und in Bayern diesmal nicht mehr kommen. Auch ernsthaft gesundheitsgefährdend sind die Saharastaub-"Festspiele" im Frühjahr 2022 laut Experten nicht. Lediglich Astmathiker oder um diese Jahreszeit durch Pollen ohnehin geplagte Allergiker könnten eine zusätzliche Belastung spüren.

Saharastaub aktuell: Niederschläge an den Alpen könnten Blutregen bringen

Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass auch am kommenden Wochenende zumindest in Teilen der Region das Phänomen des Blutregens zu beobachten ist. Sowohl für Freitag als auch für Samstag sagt der DWD vor allem in Alpennähe einzelne Schauer vorher. Der Regen wäscht den Sand aus der Luft und lässt ihn zu Boden fallen. Im gesamten Allgäu zeigt sich das Wetter am Wochenende deutlich bedeckter, es ziehen viele Wolken auf. Am Sonntag steigt das Regenrisiko auf über 80 Prozent.

Wer seinen Frühjahrsputz schon auf die Außenbereiche Balkon oder Terrasse verlagern will, sollte - wenn die Pläne es zulassen - also am besten noch bis nach dem Wochenende warten. Wie Sie dann Haus und Garten möglichst praktisch vom rot-braunen Staub befreien, erfahren Sie in unseren Tipps vom Fachmann hier.

Und auch bei der Autowäsche gibt es in Sachen Saharastaub einiges zu beachten - das sehen Sie hier.

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auch in unserem Wetter-Special mit Biowetter, Regenradar, UV-Index und Ozonbelastung.