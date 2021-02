Saharastaub im Allgäu: Morgens und abends wird es besonders intensiv

Und schon wieder macht sich Saharastaub im Allgäu breit und verwandelt den Himmel in eine milchige Brühe. Doch morgens und abends kann es richtig schön werden.

24.02.2021 | Stand: 10:50 Uhr

Staub aus der Sahara taucht in Teilen Bayerns den Himmel in ein trübes Licht. Wer auch mancherorts im Allgäu aus dem Fenster schaut, sieht einen eher gelblich, manchmal sogar leicht rötlichen Himmel. Und diesig ist er ebenfalls. Der Grund dafür ist ein in Tiefdruckgebiet über Südwesteuropa: Die entstandenen Winde transportieren Staub aus der Wüste über das Mittelmeer direkt nach Deutschland.

Gelblicher Himmel schon Anfang Februar über dem Allgäu

Anfang Februar war das schon einmal der Fall: Erst tauten Unmengen an Schnee weg, dann tobten Föhnstürme und schließlich war auch noch der Himmel gelb-rötlich. Ende Februar gibt es vielerorts im Allgäu zwar keinen Schnee mehr, aber der Saharastaub ist wieder da und sorgt für ein Wetterphänomen, das zu bestimmten Tageszeiten eine besonders intensive Lichtstimmung hervorruft.

Nur wenige Wolken, dazu etwas Saharastaub: die perfekte Mischung für einen farbenfrohen Sonnenaufgang. Auch vom Hohenpeißenberg aus konnte man diesen heute Morgen bestauen.

Wie sah es bei Ihnen aus?



Sonnenaufgang und Sonnenuntergang wirken intensiver

Der Saharastaub hat auch Folgen für das Wetter im Allgäu: Die Staubschicht schwächt das Sonnenlicht ab, der Himmel sieht phasenweise diesig oder milchig aus.

Eine weitere Folge: Sonnenauf- und -untergang sehen derzeit farbenprächtiger aus. Dies ist typisch für Staub am Himmel, egal welcher Quelle, erklärt ein Wetterexperte. Der Staub filtere alle anderen Farben so stark heraus, dass nur noch die rötlichen Farbtöne übrigbleiben.

Saharastaub am Wochenende: Diese Regionen könnten betroffen sein

Schwaden aus Wüstenstaub können den Himmel rot färben und Spuren auf Fenstern und Windschutzscheiben hinterlassen. Laut dem Atmosphärenüberwachungsdienst (CAMS) lässt sich bereits vorhersagen, "dass die Schwaden sehr wahrscheinlich von Südeuropa bis nach Skandinavien reichen werden und vor allem in Spanien, Frankreich, sowie wahrscheinlich in Großbritannien, Deutschland und den Benelux-Ländern die Luftqualität sehr stark beeinträchtigen werden."

Der Staub kann dem Dienst zufolge gesundheitliche Folgen für die Atemwege haben und zusätzlich zur lokalen Luftverschmutzung zu erhöhter Feinstaubbelastung beitragen.

Bilderstrecke

Leser fotografieren den Saharastaub über dem Allgäu

1 von 11 Der "Wächter des Allgäus", der Grünten, in gelbliches Licht getaucht. In Immenstadt sorgte der Saharastaub für eine besondere Lichtstimmung. Bild: Melinda Mèszàros Krieger Der "Wächter des Allgäus", der Grünten, in gelbliches Licht getaucht. In Immenstadt sorgte der Saharastaub für eine besondere Lichtstimmung. Bild: Melinda Mèszàros Krieger 2 von 11 Als würde die Sonne auf dem Mast balancieren: Dieses tolle Foto mit den satten Farben wurde in Kempten aufgenommen. Bild: Stefan Reinhardt Als würde die Sonne auf dem Mast balancieren: Dieses tolle Foto mit den satten Farben wurde in Kempten aufgenommen. Bild: Stefan Reinhardt 3 von 11 Wer früh aufsteht, kann zurzeit tolle Sonnenaufgänge bestaunen. Wie auf diesem Foto, aufgebommen am Dienstagmorgen in Oy-Mittelberg. Bild: Benne Kopp Wer früh aufsteht, kann zurzeit tolle Sonnenaufgänge bestaunen. Wie auf diesem Foto, aufgebommen am Dienstagmorgen in Oy-Mittelberg. Bild: Benne Kopp 4 von 11 Bei diesem Anblick könnte man fast glauben, man stünde unter der Wüstensonne. Doch das Bild stammt aus Durach im Oberallgäu. Bild: Sabine Karl Bei diesem Anblick könnte man fast glauben, man stünde unter der Wüstensonne. Doch das Bild stammt aus Durach im Oberallgäu. Bild: Sabine Karl 5 von 11 Ganz diesig war es wegen des Saharastaubs auch in Sonthofen. Bild: Sabrina Dittrich Ganz diesig war es wegen des Saharastaubs auch in Sonthofen. Bild: Sabrina Dittrich 6 von 11 Kräftige Farben zeigten sich zum Sonnenuntergang am Dienstag bei Leutkirch im Allgäu. Bild: Harald Oberem Kräftige Farben zeigten sich zum Sonnenuntergang am Dienstag bei Leutkirch im Allgäu. Bild: Harald Oberem 7 von 11 Auch über dem Öschlesee bei Sulzberg im Oberallgäu zeigte sich die Sonne am Dienstagabend von einer besonders schönen Seite. Bild: Heike Horak Auch über dem Öschlesee bei Sulzberg im Oberallgäu zeigte sich die Sonne am Dienstagabend von einer besonders schönen Seite. Bild: Heike Horak 8 von 11 Am Dienstagmorgen zeigte sich über Kempten dieses satte Gelb. Bild: Facebook-Nutzerin namens Andrea Momentensammlerin Am Dienstagmorgen zeigte sich über Kempten dieses satte Gelb. Bild: Facebook-Nutzerin namens Andrea Momentensammlerin 9 von 11 Eine schöne Abendstimmung mit Bergkulisse gab es am Forggensee. Bild: Christina Meyer Eine schöne Abendstimmung mit Bergkulisse gab es am Forggensee. Bild: Christina Meyer 10 von 11 Gleißend und schön: Die Sonne am milchigen Himmel über der Halde in Kempten. Bild: Mona Hofmann Gleißend und schön: Die Sonne am milchigen Himmel über der Halde in Kempten. Bild: Mona Hofmann 11 von 11 Es scheint fast so, als hätte die Sonne mit extra viel Kraft gegen den Saharastaub angestrahlt. Das Foto entstand am Dienstag in Oy-Mittelberg. Bild: Benne Kopp Es scheint fast so, als hätte die Sonne mit extra viel Kraft gegen den Saharastaub angestrahlt. Das Foto entstand am Dienstag in Oy-Mittelberg. Bild: Benne Kopp 1 von 11 Der "Wächter des Allgäus", der Grünten, in gelbliches Licht getaucht. In Immenstadt sorgte der Saharastaub für eine besondere Lichtstimmung. Bild: Melinda Mèszàros Krieger Der "Wächter des Allgäus", der Grünten, in gelbliches Licht getaucht. In Immenstadt sorgte der Saharastaub für eine besondere Lichtstimmung. Bild: Melinda Mèszàros Krieger

