Schlittenhunde-Weltcup findet im Allgäu statt

In Bad Hindelang findet erstmals seit 2018 wieder der Schlittenhunde-Weltcup mit komplettem Programm statt. Tausende Besucherinnen und Besucher erwarten die Veranstalter für die Wettbewerbe am Samstag, 11. Januar, und am Sonntag, 12. Januar (jeweils von 10 bis 15 Uhr). Zwischen 50 und 70 Schlittenhundeführer, sogenannte „Musher“, sowie etwa 500 bis 700 Tiere werden an dem Sportevent teilnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die winterlichen Bedingungen seien sehr gut.

Bad Hindelangerin hat bereits zahlreiche Titel erhalten

An den Start geht auch Marina Brutscher - die Bad Hindelangerin heimste national und international mit ihren Hunden bereits zahlreiche Titel in dieser Wintersportart ein. Der Wettbewerb in Unterjoch ist ein Sichtungsrennen für die Weltmeisterschaften der führenden Weltverbände, die ihre Titelkämpfe in diesem Jahr im norwegischen Røros (5. bis 12. Februar) sowie im schwedischen Östersund (6. bis 9. Februar) ausrichten.

Bad Hindelang: Schlittenhunde-Weltcup findet im Januar statt

Das Rennen im Oberallgäu fand zuletzt 2022 statt - allerdings ohne Zuschauer. Die grenzüberschreitende Sportveranstaltung führt die Teilnehmer über die Loipen der österreichischen Gemeinde Schattwald im angrenzenden Tannheimer Tal (Tirol). Veranstalter ist der Baden-Württembergische Schlittenhundeclub (BWSC), der traditionell mit dem Wintersportverein Unterjoch und unterstützt durch den Tennisclub Unterjoch, die Bergwacht und die Freiwillige Feuerwehr Unterjoch, das Rennen ausrichtet. Für Kinder gibt es ein Nachwuchs-Rennen.