Mordanklage gegen Neuschwanstein-Täter: Mutmaßlicher Täter schweigt

Ein US-Tourist ist im Allgäu wegen Mordes angeklagt. Die Verteidigung des Mannes übernimmt kein Unbekannter.

27.10.2023 | Stand: 13:36 Uhr

Es sind tiefe menschliche Abgründe, die sich in dem knapp zweiseitigen Schreiben auftun, das die Staatsanwaltschaft Kempten am Donnerstagmorgen verschickt hat. Es geht um einen mutmaßlichen Mord Mitte Juni nahe Schloss Neuschwanstein. Das Opfer: Eine 21-jährige Highschool-Absolventin aus den USA. Als wäre dieser Vorwurf gegen den 31-jährigen Tatverdächtigen aus Michigan nicht schon schwer genug, geht es jetzt auch noch um Vergewaltigung und den Besitz von Kinderpornos. Dies geht aus der Anklageschrift hervor. (Hier finden Sie die englische Version des Artikels - Click here for the english version.)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.