Schloss Neuschwanstein ist nun Motiv einer Münze

Schloss Neuschwanstein ist nun Motiv auf einer Anlage-Münze. Die Münze stellte das Bayerische Heimatministerium am Mittwoch vor. „Wir holen den Thaler zurück – und das mit einem Hauch bayerischer Märchenhaftigkeit! Die Bullion-Münze „Neuschwanstein“ ist eine echte Sensation, denn nach über 150 Jahren kehrt der ‚Thaler‘ zurück ins Bayerische Hauptmünzamt“, teilt Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker mit.

Bullion-Münze „Neuschwanstein“ vorgestellt

Die Bullion-Münze Neuschwanstein ist eine Anlagemünze aus Edelmetall, die in erster Linie aufgrund ihres Edelmetallwertes als Geldanlage dient. Diese Münze stellt eine Neuinterpretation der historischen bayerischen Münze „Thaler“ dar, die vor der Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871 als gesetzliches Zahlungsmittel im Königreich Bayern fungierte. Der Nennwert der Bullion-Münze orientiert sich am Gold- oder Silbergewicht.

Ab wann gibt es die Schloss Neuschwanstein-Münze?

Beispielsweise entspricht ein „Bayern Thaler“ einer Unze Silber mit einem Feingehalt von 999. Die Münze wird in verschiedenen Ausführungen in Silber und Gold geprägt. Der offizielle Verkaufsstart der Ausführungen in Silber ist am Mittwoch, 2. April 2025, eine Bestellung ist ab sofort möglich. Der Verkaufs- und Bestellstart der Goldmünzen wird im Laufe des Jahres bekanntgegeben.