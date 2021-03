Schlussfeier: Die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf ist zu Ende

Mit einer kurzen Schlussfeier ging die 53. Nordische Ski-WM in Oberstdorf zu Ende. Die Euregio-Alphornbläser und Oberallgäuer Böllerschützen umrahmten die Feier. Doppel-Weltmeister Karl Geiger brachte die Fis-Fahne ins Stadion, die von DSV-Präsident Franz Steinle an Fis-Council-Mitglied Alfons Hörmann übergeben wurde. Dieser reichte sie weiter an Tomaz Sustersic aus Planica, wo 2023 die nächste Nordische Ski-WM geplant ist. Die Fotos aus dem Langlaufstadion im Ried von Ralf Lienert, Fotograf der Allgäuer Zeitung.