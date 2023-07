Mitten im Hochsommer: Schneefall in den Allgäuer Bergen im Video

Im Allgäu fällt Schnee und das drei Tage vor den Sommerferien. Laut DWD sollen über 2000 Metern bis zu zehn Zentimeter fallen. Bilder und Videos vom Nebelhorn.

26.07.2023 | Stand: 13:47 Uhr

Es schneit im Allgäu - und das mitten im Hochsommer. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verkündete noch in den frühen Morgenstunden, dass über 2000 Meter Neuschnee fallen würde. Wenig später war es dann soweit: Das Schneetreiben an den Allgäuer Gipfeln ging los. Nur eine Woche vor den Sommerferien.

In den höheren Lagen der Allgäuer Alpen fing es am Mittwochmorgen bereits angefangen zu schneien. So war die Fellhorn-Gipfelstation (1967 Meter) bereits vor neun Uhr unter einer dünnen Schicht Neuschnee verdeckt. Auf dem Gipfel des Nebelhorns lagen gegen neun Uhr schon über zwölf Zentimeter Neuschnee, immer wieder fiel dort am Vormittag der Schnee.

Ein Bediensteter am Nebelhorn befreit die Terrasse der Gipfelstation vom Schnee - nur wenige Tage vor dem Start der Sommerferien. Bild: Benjamin Liss

Neuschnee im Allgäu Ende Juli: Auf dem Nebelhorn liegen über zwölf Zentimeter Schnee

Der DWD hat für Teile des Allgäus Mittwochfrüh (26.7.2023) eine amtliche Unwetter-Warnung herausgegeben. Wie der DWD auf seiner Website schreibt, können neben heftigem Starkregen heute auch Schneefälle möglich sein. Noch mehr Bilder vom Schnee auf dem Nebelhorn finden Sie hier.

Touristen schreckte das Schneetreiben um die Allgäuer Gipfel am Mittwoch nicht vom Wandern ab. Einige Besucher und Besucherinnen bahnten sich am Mittwochmorgen ihren Weg zum Nebelhorn-Gipfel und schossen etwa Fotos an der schneebedeckten Gipfelstation.

Der Gipfel des Nebelhorns im Allgäu ist am Mittwoch in Schnee gehüllt. Bild: Benjamin Liss

Gewitter heute im Allgäu: Diese Warnungen gibt es für Kempten, Memmingen, Kaufbeuren und Co.

Allgemein hat der DWD heute für die Region um Kempten, Memmingen, Kaufbeuren oder Oberstdorf einige Gewitter vorhergesagt. Immer wieder könne es dabei zu Hagelfällen und Starkregen kommen.

Aktuell gilt:

für die Stadt Kempten :

Warnung vor Starkregen (Stufe 2 von 4) bis 8 Uhr Warnung vor Gewitter (Stufe 1 von 4) bis 14 Uhr

: für die Stadt Memmingen :

Warnung vor Gewitter (Stufe 1 von 4) bis 14 Uhr

: für die Stadt Kaufbeuren :

Warnung vor Gewitter (Stufe 1 von 4) bis 14 Uhr

: für den Kreis Oberallgäu : Warnung vor heftigem Starkregen (Stufe 3 von 4) bis 9 Uhr Warnung vor Schneefall (Stufe 1) bis 12 Uhr Warnung vor Gewitter (Stufe 1 von 4) bis 14 Uhr

: für den Kreis Unterallgäu : Warnung vor Gewittern (Stufe 2 von 4) von 21.07 bis 22 Uhr

: für den Kreis Ostallgäu : Warnung vor Starkregen (Stufe 2 von 4) bis 8 Uhr

: für den Kreis Lindau :

Warnung vor vor heftigem Starkregen (Stufe 3 von 4) bis 9 Uhr

:

Warnstufe 2 für Teile des Allgäus - Was bedeutet das?

Der DWD schreibt zu den Warnungen: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.