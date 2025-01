„Hätten doppelt so viele Betten belegen können“: Traumwinter sorgt für Jubel im Allgäuer Tourismus

Totgesagte leben länger: Schneereich wie seit Jahren nicht mehr präsentierte sich der Allgäuer Winter speziell in den für den Tourismus so wichtigen Weihnachtsferien. Zwar ist in den Tallagen mittlerweile wieder grün die dominierende Farbe. Doch in den Hochlagen herrscht weiter Hochbetrieb in Sachen Wintersport - und es schneite in der Nacht zum Freitag erneut. Zeit für eine Zwischenbilanz.

Tobias Schuhwerk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Armin Hollweck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis