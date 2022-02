So ist die Verkehrslage auf den Allgäuer Straßen

Am Freitag schneit es im Allgäu. Wie ist die Lage auf den Straßen? Infos der Polizei zum Verkehr und das Wetter am Freitag.

11.02.2022 | Stand: 10:29 Uhr

Am Freitag schneit es im Allgäu - besonders in den höher gelegenen Orten. Wie ist die Verkehrslage in der Region? Kommt es vermehrt zu Unfällen im Allgäu? Unsere Redaktion hat nachgefragt bei der Polizei.

Verkehr im Allgäu: Schneekettenpflicht am Riedbergpass

Nach Angaben von Dominic Geißler, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, hält sich das Unfallgeschehen auf den Straßen im Allgäu "im Rahmen". In den höheren Lagen haben Autofahrer und Autofahrerinnen eher mit dem Schnee zu kämpfen. Am Riedbergpass zwischen Obermaiselstein und Balderschwang im Oberallgäu wurde Schneekettenpflicht angeordnet. Auf der Passstraße kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. (Lesen Sie auch: Wo für Ostallgäuer Autofahrer bei Eis und Schnee Gefahren lauern)

Deutscher Wetterdienst warnt im Allgäu vor leichtem Schneefall

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Freitag bis 18 Uhr in weiten Teilen des Allgäus vor leichtem Schneefall und gebietsweise vor Frost. Im Landkreis Unterallgäu gibt es nördlich von Memmingen keine Warnungen des DWD. In exponierten Lagen der Alpen ist mit Sturmböen zu rechnen.

In der Nacht zum Samstag kann es glatt werden. Gebietsweise kommt es zu Frost und Glätte durch Schnee oder durch überfrierende Nässe. (Lesen Sie auch: Blitzeis ist eine tückische Gefahr im Winter - das müssen Autofahrer im Allgäu beachten)

In den bayerischen Alpen herrscht auch in höheren Lagen derzeit Lawinengefahr der Stufe 2 (mäßig). Was Tourengeher beachten müssen. (Lesen Sie auch: Skifahrer löst Schneebrett am Grießgundkopf aus - und entkommt den Schneemassen)

Tipps von der Polizei: So kommen Autofahrer sicher durch den Winter

Um Unfälle im Winter zu vermeiden, ist die Benutzung von Winterreifen das A und O, so die Polizei. Autofahrer können etwa durch tiefere Reifen-Profile, einen erhöhten Rollwiderstand und eine andere Gummimischung für eine bessere Bremswirkung und mehr Bodenhaftung sorgen. Autofahrer sollen unbedingt einen Blick auf das Alter der Winterreifen werfen. Der Gummi verhärtet nämlich mit den Jahren, was die Bodenhaftung und den Bremsweg deutlich verschlechtert. Wenn die Winterreifen sechs Jahre lang gefahren werden, büßen sie einen Teil ihrer Eigenschaften ein.

Außerdem sollen Fahrer das Scheibenwischwasser am besten mit etwas Frostschutzmittel regelmäßig auffüllen. So sollten Autofahrer besser nicht losfahren, empfiehlt die Polizei. Stattdessen sollten sie vor jeder Fahrt das Auto von Schnee und Eis befreien, um klare Sicht zu haben. Ansonsten drohen nämlich Bußgelder. Die Polizei appelliert, bei Schneewetter unbedingt die Geschwindigkeit und den Abstand zum Vordermann anzupassen. Autofahrer unterschätzen oft das Tempo bei Schnee und Glätte - und verursachen so eigentlich vermeidbare Unfälle. Das Gleiche gilt für den Abstand. Die Beamten raten: "Fuß vom Gaspedal und lieber langsamer, dafür sicher ans Ziel." Autofahrer sollten bedenken, dass sich Räumfahrzeuge nicht durch Staus durcharbeiten können. Feuerwehren und Rettungsdienste sind zudem oft wegen anderer Unfälle bereits voll im Einsatz. Man darf also nicht damit rechnen, im Stau mit Tee und Decken versorgt zu werden. Also: Besser selber parat im Wagen haben.

Im Kofferraum etwa können Autofahrer eine Kiste mit Decken und Getränke-Plastikflaschen bereitstellen. Doch Achtung: Glasflaschen drohen zu platzen. Auch eine Kleinigkeit zum Essen wie etwa Kekse schadet nicht. Auch selbst gewählte Umleitungen sind oft eher Fluch als Segen, warnt die Polizei. Nebenstraßen werden meist seltener von Schnee geräumt, als die Hauptverkehrsachsen und sind außerdem für Rettungskräfte teils schlechter zu erreichen.

