"Ich war wütend und hilflos": Unterallgäuerin wurde Opfer von Schockanrufen

Eine 60-jährige Unterallgäuerin berichtet, wie sie Opfer der Betrüger wurde. Ein Psychologe erklärt, was in solchen Stresssituationen in einem Menschen vorgeht.

16.05.2022 | Stand: 18:18 Uhr

„Mama, hilf mir, bitte, du musst mir helfen. Ich habe einen Unfall verursacht und eine Frau getötet. Ich bin bei der Polizei.“ Als Elke Bruns am vergangenen Donnerstag dieser Anruf erreicht, ist sie sicher, die Stimme ihrer Tochter zu erkennen. Wenn sie sich an die Situation zurück erinnert, kommen ihr auch jetzt noch Tränen, so real schien ihr die Verzweiflung ihres Kindes. Doch mittlerweile weiß die 60-Jährige, dass sie Betrügern aufgesessen ist.

