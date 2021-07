Schulsozialarbeiter: Homeschooling sorgt noch lange für Probleme

Allgäuer Schulsozialarbeiter sprechen von Leistungsdruck und Stress unter Schülern. Sie befürchten, dass noch Weiteres nach den Ferien ans Licht kommt.

17.07.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Häusliche Gewalt, vor allem gegen Kinder, hat während der Corona-Pandemie zugenommen. Wo die häusliche Situation ohnehin angespannt war, sorgten die Lockdowns, in denen Familien mehr Zeit daheim verbrachten, für zusätzliche Spannungen. Viele Menschen im Allgäu engagieren sich tatkräftig, um Missbrauch zu verhindern und den Opfern beizustehen. Ihre Arbeit ist nun bedeutsamer denn je. In einer Serie stellen wir dieses Engagement vor – und wir möchten für das wichtige Thema sensibilisieren. Wir wollen zeigen, wie wichtig es ist, nicht wegzuschauen, sondern Hilfe zu holen, wenn andere Menschen zu Opfern von Gewalt werden. Heute geht es um die Arbeit der Sozialarbeiter an den Allgäuer Schulen.