Zwei Menschen bei Frontalzusammenstoß auf der B12 lebensgefährlich verletzt

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr ist es zwischen Kempten und Kaufbeuren zu einem schweren Unfall auf der B12 gekommen. Zwischen den Ausfahrten Kempten und Wildpoldsried kam es nach Polizei-Informationen zu einem Frontalzusammenstoß.

Schwerer B12-Unfall gestern am Freitag - zwei Menschen lebensbedrohlich verletzt

Bei dem schweren Unfall waren laut einem Sprecher der Polizei drei Fahrzeuge beteiligt. Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt. Zwei davon lebensbedrohlich - sie wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen. Zum genauen Unfallhergang gab die Polizei gestern am Abend bekannt, dass ein 44-jähriger Mann mit seinem Auto aus aktuell noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn kam.

Der Fahrer war vor dem Unfall in Richtung Kempten unterwegs. Nahe der Ausfahrt Wildpoldsried prallte er zunächst seitlich in das Auto eines entgegenkommenden 53-Jährigen. Mit dem nächsten entgegenkommenden Pkw eines 35-Jährigen kollidierte der Unfallverursacher dann frontal. Der 44-Jährige und seine Mitfahrerin (59) wurden leicht verletzt in ein Klinikum eingeliefert.

Der 35-Jährige wurde durch den Zusammenstoß in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er und sein 62-jähriger Beifahrer wurden lebensbedrohlich verletzt in eine Unfallklinik geflogen.

Die B12 war nach dem Unfall gestern am Freitag etwa fünf Stunden lang gesperrt. Es kam zu Staus. Laut bayerninfo.de wurde die Strecke zwischen Kempten und Kaufbeuren ab der Anschlussstelle Wildpoldsried gegen 21 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

An allen drei Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Totalschaden. Im Einsatz waren

mehrere Rettungswagen,

Notärzte,

zwei Rettungshubschrauber,

die Polizei mit mehreren Streifen der Verkehrspolizei Kempten und der Polizeiinspektion Marktoberdorf,

ein Polizeihubschrauber.

Immer wieder schwere Unfälle auf der B12

Auf der B12 zwischen Buchloe und Kempten kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu teils schweren Unfällen. Trauriger Spitzenreiter der vergangenen Dekade ist das Jahr 2019. Insgesamt 277 Unfälle ereigneten sich auf der B12, vier Personen starben. Ein Jahr zuvor gab es zwar mehr Unfälle (295), dafür aber einen Verkehrstoten weniger.

„Die häufigste Unfallursache auf der B12 ist ungenügender Sicherheitsabstand“, sagte uns Polizeisprecherin Magdalena Buchmiller im Januar. Bei Auffahrunfällen könnte es auch Ablenkung sein. Allerdings sei das schwer nachzuweisen. Außerdem werde die Straße häufig falsch befahren. Im Fall der B12 bedeutet das laut Buchmiller: „Das Rechtsfahrgebot, das nicht oder nicht ausreichend eingehalten wird.“ Lesen Sie hier unser komplettes Schwerpunktthema - die B12 im Allgäu.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist die B12 im Allgäu

Strecke : Die B12 führt durch das komplette Allgäu - von Lindau bis nach Buchloe. Außerhalb der Autobahnen zählt sie als Hauptverkehrsweg von Buchloe über Kaufbeuren nach Marktoberdorf bis Kempten.

Strecke außerhalb des Allgäus : Östlich von München führt die B12 über Passau nach Philippsreut an der tschechischen Grenze. Dort geht sie in die Silnice I/4 nach Prag über.

Länge im Allgäu : 141 Kilometer

Länge gesamt : 436 Kilometer

Ausbau : Innerhalb des Allgäus ist die B12 zweispurig mit Überholmöglichkeiten, aber ohne Mittelstreifen ausgebaut.

Geplanter Ausbau : Die B12 soll als „Allgäuschnellweg“ zwischen Kempten und Buchloe vierspurig und mit baulicher Trennung ausgebaut werden. Auch sollen zusätzliche Aus- und Abfahrten dazukommen.

Kritik am „Allgäuschnellweg“ : An dem geplanten Ausbau gibt es teils heftige Kritik. Mehr Infos dazu .

Verkehr : Innerhalb von 24 Stunden fahren auf der B12 an einem Werktag zwischen 12.000 und 20.000 Autos.