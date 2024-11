Schwerer Unfall in Buchloe: Fußgängerin von Auto erfasst

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich am Samstagvormittag (23. November 2024) ein schwerer Verkehrsunfall in Buchloe. Ein 38-jähriger Mann war demnach mit seinem Auto in Richtung Lindenberg unterwegs. Zwei Fußgänger kamen ihm am Straßenrand seiner Fahrbahnseite entgegen. Beim Versuch, bei schnee- und eisglatter Fahrbahn an den Personen vorbeizufahren, kam ihm laut Polizei ein anderer Wagen entgegen.

Ausweichmanöver misslingt: Auto rutscht in Buchloe in Fußgängerin

Der Fahrer versuchte auszuweichen, verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto - und rutschte mit seinem Wagen gegen eine Fußgängerin. Die 41-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ermitteln nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.