Second-Hand-Läden im Allgäu werden immer beliebter - was steckt dahinter?

Das Image von Second-Hand hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Immer mehr Menschen kaufen Gebrauchtwaren. Große Ketten hängen sich an den Trend.

29.11.2023 | Stand: 05:35 Uhr

Musik dudelt aus den Lautsprechern. In den Regalen stehen kunterbunte Skischuhe. Dirndl hängen an der Kleiderstange. An der Kasse steht Andreas Pester, Inhaber des „Secondhand Trachten und Sportshop Kempten“ und überreicht einer Kundin zwei kleine Langlaufskier mit passenden Skischuhen. „Die sind für meine Enkel“, sagt die Frau. Schon für ihre Kinder habe sie hier Sportausrüstung gekauft. Denn Pesters Laden gibt es seit 1980.

