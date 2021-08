Snowboard-Weltmeisterin Selina Jörg wird Mama

Schöne Nachrichten von der Snowboard-Weltmeisterin aus Sonthofen: Sie und ihr Freund Martin Weiß erwarten ein Baby.

17.08.2021 | Stand: 08:38 Uhr

Die Bergkulisse, ein Sonnenuntergang und eine gute Nachricht: Selina Jörgs letzter Instagram-Post zeigt nicht nur eine traumhafte Allgäuer Kulisse, sondern auch den Start eines neuen Lebensabschnitts. Die Snowboard-Weltmeisterin aus Sonthofen ist schwanger.

"Der Anfang eines neuen Kapitels in unserem Leben", schrieb die 33-Jährige zu ihrem Foto, dazu die Hashtags #pregnant und #mommytobe. Ihr Freund Martin Weiß, der ein Fahrradgeschäft in Immenstadt besitzt, küsst ihren Bauch. Riesig ist der Babybauch zwar noch nicht, dass Jörg schwanger ist, ist aber klar zu erkennen.

Auch die Sportwelt freut sich auf Instagram mit der Sonthofenerin: So kommentiert Katharina Althaus beispielsweise Herz-Emojis, Evi Sachenbacher-Stehle schrieb "Wie schön". Auch Franziska Hildebrand und Nadine Rieder kommentierten den Post, ebenso wie zahlreiche Fans: "Genieß die Kugelzeit", schreibt eine Nutzerin.

Selina Jörg beendete Snowboard-Karriere im März 2021

Für Jörg ist es tatsächlich der Schritt in einen neuen Lebensabschnitt: Die 33-Jährige hatte im März 2021 ihre Karriere als Profi-Snowboarderin beendet, da nach eigener Aussage "die Luft raus war". Damals postete sie auf Instagram: "Over and out. Die letzten Zeilen des Kapitels 'Leistungssport' sind geschrieben, am Ende wurde es noch ein wahres Märchen!" Sie holte im Team-Event die Bronzemedaille mit Stefan Baumeister.

Selina Jörg brachte während ihrer Karriere zwei Goldmedaillen von den Snowboard-Weltmeisterschaften ins Allgäu, beide Male im Parallel-Riesenslalom. Eine Goldmedaille gewann sie in 2021 in Rogla (Slowenien), dort holte sie auch die Bronzemedaille im Parallelslalom.

Als gebürtige Sonthoferin gehörte sie dem SC Sonthofen an, seit 2005 bis zum Karrierenende war sie Teil des Nationalkaders. Jörg ist Soldatin von Beruf und lieferte während der Corona-Pandemie mit dem Lastenfahrrad Pakete aus. Für dieses Engagement wurde sie vom bayerischen Sportminister Joachim Herrmann mit dem Bayerischen Sportpreis ausgezeichnet.