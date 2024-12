„Zauberstoff“: Allgäuer Gründer stellen aus Biomasse Pflanzenkohle und grünes Gas her

Der Autarkize-Chef Michel Konder spricht von einem „Zauberstoff“. Er greift in einen großen Plastiksack und holt eine schwarze Masse hervor, die wie Holzkohle aussieht. „Das ist Pflanzenkohle“, sagt Konder. Was für Außenstehende auf den ersten Blick völlig unscheinbar aussieht, ist für Energieexperten wie Konder ein Produkt mit hervorragenden Zukunftsaussichten. Diese Pflanzenkohle stellt das junge Unternehmen auf einem Testgelände in Marktoberdorf her. Die entsprechende Anlage haben Konder, seine Mitgründerin Sophie Peter, sowie das mittlerweile über zehnköpfige Team in den vergangenen dreieinhalb Jahren entwickelt. Bei der Allgäuer Gründerbühne haben sie abgeräumt und mit ihrer Idee den ersten Platz belegt.

