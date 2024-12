„Statt allein zu zündeln“: Dieser Bäcker stellt in einem Allgäuer Dorf ein Profi-Feuerwerk auf die Beine

Kleines Dorf, große Show: Am Himmel über dem 600-Einwohner-Ort Illerbeuren (Kreis Unterallgäu) erstrahlt am Jahreswechsel einmal mehr ein professionelles Feuerwerk - mit einer Länge von über zehn Minuten. Möglich machen es Spenden von Bürgern und Unternehmen. Wie es dazu kam und was der Vorteil dieser Variante ist, erzählt Initiator Hans-Jürgen Heim. Der 56-jährige Bäckermeister kann sich auch an die Ursprünge vor 25 Jahren erinnern.

Tobias Schuhwerk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illerbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwerk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis