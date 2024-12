Naturschützer appellieren: Keine Silvesterknallerei in den Allgäuer Bergen

Für die einen ist das private Feuerwerk „voll der Knaller“ zum Jahreswechsel und kann nicht üppig genug ausfallen. Für andere ist es dagegen zu laut, zu dreckig und völlig sinnfrei. Dazu gehört beispielsweise die Gemeinde Rietzlern im Kleinwalsertal. Dort gilt auch zum Jahreswechsel ein Feuerwerksverbot. Denn: „Wir haben doch keinen Knall.“ Mit diesem ironischen Slogan hat die Gemeinde vor fünf Jahren ihre Entscheidung untermauert und gute Erfahrungen damit gemacht: „Einheimische und Gäste verzichten bewusst zum Wohle von Mensch, Tier und Natur auf Feuerwerk und Knallkörper“, heißt es bei der Gemeinde.

Naturschützer appellieren: Keine Silvesterraketen in Bergen abfeuern

Eine ähnliche Sensibilität wünschen sich Natur- und Tierschützer in der Region auch für weitere Landstriche - ganz besonders für die Allgäuer Alpen. In den vergangenen Jahren war immer wieder zu beobachten, dass kleinere und größere Gruppen zu Touren auf Gipfel aufbrachen. Tom Hennemann, Gebietsbetreuer am Ostallgäuer Alpenrand, appelliert eindringlich an die Vernunft: „Auf den Berggipfeln sollte Ruhe herrschen. Den Wildtieren und der Umwelt zuliebe. Also: Keine Raketen abfeuern, keinen Müll liegen lassen, keine wilden Partys feiern.“

Silvester-Knallerei bringt Wildtiere in Aufruhr

Feuer zu machen sei in den Schutzgebieten der Allgäuer Alpen schlichtweg verboten: „Dazu zählt auch, eine Silvesterrakete anzuzünden“, sagt Hennemann. Dass die laute Knallerei und die Lichtreflexionen der Natur und ihren Bewohnern schaden, darauf weist auch der Landesbund für Vogel- und Naturschutz hin, der sich für ein Verbot privater Silvesterknallerei einsetzt.: „Bei Wildtieren löst der heftige Lärm einen Fluchtreflex aus. Sie brauchen dann sehr lange, um wieder zur Ruhe zu kommen. Die nächtliche Flucht kostet sie wertvolle Energie, die sie gerade in langen, kalten Winternächten zum Überleben brauchen“, erläutert LBV-Biologin Dr. Angelika Nelson. „Die Tiere erleiden ein regelrechtes Trauma“, sagt Tom Hennemann.

Auch Menschen setzen sich Gefahren aus, wenn sie nachts und möglicherweise ungeübt zu einer Bergtour aufbrechen - und dann auch noch Alkohol am Gipfel fließt. Damit am Ende nicht die Bergwacht ausrücken muss, empfiehlt Hennemann, im Tal zu bleiben. Das Spektakel am Himmel kann man schließlich auch in vielen Städten oder Dörfern auf einer Erhebung im Ort verfolgen. Zum Beispiel das Silvesterfeuerwerk, das im Rahmen der Musical-Gala am Festspielhaus Füssen angekündigt ist.

Ein professionelles Feuerwerk gibt es auch in kleineren Orten wie Illerbeuren (Kreis Unterallgäu) oder Haldenwang (Kreis Oberallgäu). Was viele Böllerfreunde oftmals vergessen: In Kaufbeuren und Memmingen ist vor allem aus Gründen des Brandschutzes das Abbrennen von Raketen und Knallkörpern im gesamten Altstadtbereich verboten.

Schellen statt Böllern: Aktion „S‘ Allgäu schealed“ geht in die nächste Runde

Wer eine Alternative zur Knallerei sucht: In einigen Supermärkten werden derzeit kleine Kuhschellen angeboten. Mit ihrem Kauf kann man sich an der Aktion „S‘ Allgäu schealed“ der Allgäu GmbH beteiligen. Dann ertönt statt der Böllerschläge der Klang von kleinen Weide- oder großen Zugschellen - im Sommer aus der Alpwirtschaft bekannt. An der Aktion beteiligen sich beispielsweise die Orte Pfronten, Nesselwang und Oberstdorf sowie einige Allgäuer Top-Hotels.

Und was machen die Menschen in Riezlern? Die treffen sich zu einer Party mit DJ auf dem Gemeindeplatz oder genießen ihr privates Mini-Spektakel: Tischfeuerwerke, Knallerbsen oder Wunderkerzen bleiben trotz Feuerwerksverbots erlaubt.