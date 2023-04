Hier können Sie über Ostern noch Skifahren

Einige Skigebiete im Allgäu haben über Ostern noch geöffnet. Danach endet fast überall die Saison. Diese Skilifte bieten noch letzte Gelegenheit zum Skifahren.

05.04.2023 | Stand: 12:37 Uhr

Die Skisaison 2022/2023 neigt sich dem Ende zu. Einige Skilifte im Allgäu haben über Ostern noch geöffnet, danach sind nur noch vereinzelt Bergbahnen für Skifahrer geöffnet. In diesen Allgäuer Skigebieten können Sie am kommenden Wochenende an den Feiertagen noch Ski- und Snowboardfahren.

Vorab: Welche Pisten und Lifte geöffnet sind, kann sich täglich ändern. Dieser Artikel zeigt den Stand von Mittwoch, 5. April. Nähere Informationen finden Sie aber immer auch auf den interaktiven Pistenplänen, die wir an entsprechenden Stellen verlinken. Hier der aktuelle Überblick.

Diese Skilifte haben jetzt noch geöffnet:

