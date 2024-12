Diese Skigebiete im Allgäu haben am dritten Adventswochenende geöffnet

Der Winter im Allgäu ist da, allerdings lässt der Schnee - vor allem in den tieferen Lagen - noch auf sich warten. Dennoch haben einige Skigebiete in der Region bereits geöffnet. Wir geben in diesem Artikel einen Überblick, welche Pisten und Lifte aktuell am dritten Adventswochenende in der Skisaison 2024/25 geöffnet haben. Die detaillierte Wetter-Vorhersage für das Allgäu finden Sie täglich hier.

Skifahren im Allgäu: Diese Skigebiete der OK-Bergbahnen sind aktuell geöffnet

Die Skigebiete der OK-Bergbahnen zählen zu den bekanntesten im Allgäu. Laut Website sind sie seit dem 6. Dezember im Winterbetrieb und öffnen sukzessive ihre Bahnen. Sofern die Wetterbedingungen stimmen, sollte Skifahren dort teils bereits möglich sein.

Skifahren im Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand - diese Lifte sind in Betrieb

Am Fellhorn sind aktuell die Fellhornbahn II und die See-Eckbahn in Betrieb, an der Kanzelwand sind es die Kanzelwand-, die Zwerenalpbahn und der Kesslerlift. Der Verbund zwischen den beiden Skigebieten ist jedoch noch nicht hergestellt und auch die Talabfahrten sind noch nicht präpariert. Aktuell sind dort folgende Pisten geöffnet:

2-Länder-Piste

Adler 7 - 2-Länder-Flug an der Kanzelwand

Adler 7 - Rallye am Fellhorn

Bierenwangpiste

Branntwein-Piste

Buckelpiste Haushang

Buckelpiste Zweiländerbahn

Crystal Peak Fellhorn

Crystal Slope Fellhorn

Damenabfahrt

Faistenoy-Abfahrt

Familienabfahrt (Mittelstation - See-Eckbahn)

Familienabfahrt (See-Eckbahn - Schlappold Höfle)

Fellhorn-Steilhang

Funpark Crystal Ground

Heubichl-Piste

Ideal-Breitachbrücke

Ideallift-Abfahrt

Kanzelwand Talabfahrt

Katzenkopf-Piste

Kessler-Hang

Lifttrasse

Möser-Piste

Möserroute

Obere Geren-Piste

Route Katzenkopf

Route Stieralp

Schlappold-Abfahrt

Schwandlift-Piste

Skiweg Kessler-Ideal

Skiweg Schwand-Kessler

Standard-Piste

Stieralp-Piste

Walsergund-Piste

Zwerenalp-Piste

Lesen Sie auch: Das südlichste Skigebiet Deutschlands liegt im Allgäu

Skigebiet Söllereck - diese Lifte und Pisten sind geöffnet

Im Skigebiet Söllereck sind derzeit fünf der sechs Lifte in Betrieb: Söllereckbahn, Schrattenwangbahn, Ochsenhöflelift und Söllis Winterwelt 1 und 2. Nur der Wannenköpflelift ist geschlossen. Fünf der insgesamt elf Pisten sind befahrbar:

Drückeberger

Familienabfahrt

Hexenschuss

Ochsenhöfle

Panoramahang

Schrattenwang

Slalomhang

Söllis Home-Run

Söllis Winterwelt

Wannebe

Zauberwald

Walmendingerhorn, Ifen und Heuberg - hier kann man aktuell Skifahren

Die Ifenbahn ist laut Website der OK-Bergbahnen noch bis zum 13. Dezember zur Durchführung der behördlich vorgeschriebenen Revisionsarbeiten geschlossen. Zum dritten Adventswochenende dürfte die Bahn also voraussichtlich öffnen. Derzeit ist im Skigebiet Ifen einzig der Gaisbühllift mitsamt seinen Pisten in Betrieb.

Die Walmendingerhornbahn und auch die Heubergbahn sind noch gänzlich geschlossen. Der Start in die Wintersaison ist hier für den 20. Dezember 2024 vorgesehen.

Adler 7 - Abflug am Heuberg

Adler 7 - Olympia-Luft am Ifen schnuppern

Adler 7 - The freefly am Walmendingerhorn

Ahornpiste

Burmis Winterwelt mit Förderband

Burmi-Abfahrt

Doppelsessellift-Abfahrt

Funpark Schöntal

Gaisbühl-Pisten

Hahnenköpfle-Abfahrt (obere Sektion)

Hahnenköpfle-Abfahrt (untere Sektion)

Hubertus-Piste

Heuberg-Abfahrt

Heubergmulde-Piste

Heuberg-Parsenn-Piste

Hirschegg-Mittelberg-Gleitweg

Ifen-Abfahrt

Ifenhütte-Abfahrt

Jedermannpiste

Kellerloch-Abfahrt

Luggi-Leitner-Abfahrt

Maisässpiste

Mittelberg-Hirschegg-Gleitweg

Moosliftpiste

Muttelberg-Abfahrt

Olympia-Abfahrt & Olympiahang

Parsenn-Abfahrt

Parsenn-Heuberg-Piste

Route Bühlalpe - Heudohle

Route Lüchlemulde

Route Kellerloch

Route Muttelberg

Route Steilhang

Schäfalp-Abfahrt (blau)

Schäfalp-Abfahrt (rot)

Schlössle Abfahrt

Schöntal-Piste

Ski-Gleitweg Gottesacker

Ski-Gleitweg Küren

Skikulipiste

Ski-Gleitweg Gottesacker

Ski-Gleitweg Küren

Skiweg Maisäss-Moos

Skiweg Zaferna-Moos

Skiweg Moos-Jedermann

Sonnenhang-Piste

Spur Moos-Zaferna

Talabfahrt Walmendingerhorn

Walmendingerhorn-Abfahrt

Wildental-Panoramaabfahrt

Wildental-Piste

Wildental-Waldabfahrt

Zaferna-Waldabfahrt

Skifahren am Nebelhorn - diese Pisten sind geöffnet

Am Nebelhorn sind derzeit noch sämtliche Lifte und Pisten geschlossen. Der Saisonstart ist jedoch für das dritte Adventswochenende ab dem 14. Dezember angepeilt.

Adler 7 - Der längste Flug am Nebelhorn Tal

Gipfelmulde

Lifttrasse Nebelhorn

NTC-Wintererlebnispark

Nebelhornclassic Skiroute

Nebelhorn-Gipfelhang

Nebelhorn-Gipfelskiweg

Pfannenhölzle

Pfannenhölzle Skiroute

Seealp-Wintersportgelände

Sonngehren

Talabfahrt Oberstdorf

Talabfahrt Seealpe

(Welche Verbund-Skitickets es im Allgäu gibt und wo sie gelten, erfahren Sie hier.)

Skigebiet Grasgehren/Riedbergerhorn - diese Lifte sind in Betrieb

Das Skigebiet Grasgehren/Riedbergerhorn ist zum Teil bereits in die Skisaison gestartet. Seit dem 7. Dezember sind die Betreiber im Skigebiet Grasgehren im täglichen Skibetrieb. Die Riedbergerhornlifte starten laut Plan am Freitag, 13. Dezember in die Saison 2024/25.

Hörnle 1

Hörnle 2

Uisar

Kinder

Bolgengrat

Riedbergerhorn

Anger

Raubach

Schwabenhof

Skifahren im Allgäu - Diese Skigebiete eröffnen voraussichtlich am dritten Adventswochenende

Folgende Skigebiete im Allgäu und der Region peilen laut deren Webseiten den Saisonstart für das dritte Adventswochenende an (Freitag, 13.12.):

Alpspitzbahn (Nesselwang)

GO! Bergbahnen (Gunzesried & Ofterschwang)

Hörnerbahn Bolsterlang

Bergwelt Hahnenkamm (Höfen in Tirol)

Diese Auflistung (Stand: Mittwoch, 11.12.2024) erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Genannt werden die auf den Webseiten der Skigebiete angegebenen Daten. Die Wetterlage kann hier aber auch zu kurzfristigen Änderungen führen.