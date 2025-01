Diese Skigebiete im Allgäu haben aktuell geöffnet

Die meisten Skigebiete im Allgäu sind dank der Schneefälle und der kalten Temperaturen über Weihnachten und den Jahreswechsel in Betrieb - trotz des Tauwetters der vergangenen Tage. In diesem Artikel erhalten Sie einen Überblick, welche Pisten und Lifte aktuell in der Skisaison 2024/25 geöffnet haben. Die detaillierte Wetter-Vorhersage für das Allgäu finden Sie täglich hier.

Lawinengefahr ist aktuell teilweise erheblich - hier müssen Tourengeher aufpassen

Wer außerhalb der gesicherten Pistenbereiche unterwegs sein möchte, sollte sich ein Bild der aktuellen Lawinengefahr machen. Stand Mittwochvormittag liegt diese auf Stufe drei von fünf. Wie der Lawinenwarndienst Bayern mitteilt, ist die Gefahr durch Schneebretter oberhalb von 1800 Metern erheblich, darunter ist sie gering. Das Hauptproblem dabei sei Triebschnee, der schon durch geringe Zusatzbelastung wie durch einen einzelnen Snowboarder in Gang gebracht werden kann.

Gefahr bestehe vor allem im „kammnahen Steilgelände“ sowie in eingewehten Rinnen und Mulden. Außerdem ist laut dem Lawinenwarndienst Nassschnee ein Problem, der sich im sehr steilen Gelände auch selbst lösen kann.

Skifahren im Allgäu: Die meisten Skigebiete der OK-Bergbahnen sind geöffnet

Zu den OK-Bergbahnen gehören mehrere Skigebiete, die mitunter zu den bekanntesten im Allgäu zählen. Seit dem 6. Dezember 2024 sind sie im Winterbetrieb. Spielt das Wetter mit, sollte Skifahren dort überwiegend möglich sein.

Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand - diese Pisten und Lifte sind in Betrieb

Bis auf die Fellhornbahn I sind an Fellhorn und Kanzelwand aktuell sämtliche Liftanlagen in Betrieb. Derzeit sind im Skigebiet folgende Pisten geöffnet:

2-Länder-Piste

Adler 7 - 2-Länder-Flug an der Kanzelwand

Adler 7 - Rallye am Fellhorn

Bierenwangpiste

Branntwein-Piste

Buckelpiste Haushang

Buckelpiste Zweiländerbahn

Crystal Peak Fellhorn

Crystal Slope Fellhorn

Damenabfahrt

Faistenoy-Abfahrt

Familienabfahrt (Mittelstation - See-Eckbahn)

Familienabfahrt (See-Eckbahn - Schlappold Höfle)

Fellhorn-Steilhang

Funpark Crystal Ground

Heubichl-Piste

Ideal-Breitachbrücke

Ideallift-Abfahrt

Kanzelwand Talabfahrt

Katzenkopf-Piste

Kessler-Hang

Lifttrasse

Möser-Piste

Möserroute

Obere Geren-Piste

Route Katzenkopf

Route Stieralp

Schlappold-Abfahrt

Schwandlift-Piste

Skiweg Kessler-Ideal

Skiweg Schwand-Kessler

Standard-Piste

Stieralp-Piste

Walsergund-Piste

Zwerenalp-Piste

Skigebiet Söllereck - diese Lifte und Pisten sind geöffnet

Das Skigebiet Söllereck hat geöffnet. Alle sechs Lifte sind in Betrieb. Folgende Pisten sind am Söllereck präpariert:

Familienabfahrt

Panoramahang

Schrattenwang

Hexenschuss

Ochsenhöfle

Slalomhang

Wannebe

Söllis Winterwelt

Drückeberger

Söllis Home-Run

Zauberwald

Walmendingerhorn, Ifen und Heuberg - hier kann man aktuell Skifahren

Im Skigebiet Ifen sind alle vier Anlagen im täglichen Skibetrieb - mit aktuell 19 befahrbaren Pistenkilometern. Die Winterwanderwege sind ebenfalls geöffnet.

Am Walmendingerhorn sind derzeit sechs Lifte in Betrieb. Nur der Maisäßlift ist geschlossen. Am Heuberg laufen aktuell alle neun Liftanlagen. Folgende Pisten sind in den drei Skigebieten geöffnet:

Ahornpiste

Burmi-Abfahrt

Doppelsessellift-Abfahrt

Gaisbühl-Pisten

Hahnenköpfle-Abfahrt (obere Sektion)

Hahnenköpfle-Abfahrt (untere Sektion)

Hubertus-Piste

Heuberg-Abfahrt

Heubergmulde-Piste

Heuberg-Parsenn-Piste

Hirschegg-Mittelberg-Gleitweg

Ifen-Abfahrt

Ifenhütte-Abfahrt

Jedermannpiste

Kellerloch-Abfahrt

Luggi-Leitner-Abfahrt

Maisässpiste

Mittelberg-Hirschegg-Gleitweg

Moosliftpiste

Muttelberg-Abfahrt

Olympia-Abfahrt & Olympiahang

Parsenn-Abfahrt

Parsenn-Heuberg-Piste

Route Bühlalpe - Heudohle

Route Lüchlemulde

Route Kellerloch

Route Muttelberg

Route Steilhang

Schäfalp-Abfahrt (blau)

Schäfalp-Abfahrt (rot)

Schlössle Abfahrt

Schöntal-Piste

Ski-Gleitweg Gottesacker

Ski-Gleitweg Küren

Skikulipiste

Skiweg Maisäss-Moos

Skiweg Zaferna-Moos

Skiweg Moos-Jedermann

Sonnenhang-Piste

Spur Moos-Zaferna

Talabfahrt Walmendingerhorn

Walmendingerhorn-Abfahrt

Wildental-Panoramaabfahrt

Wildental-Piste

Wildental-Waldabfahrt

Zaferna-Waldabfahrt

Skigebiet am Nebelhorn in Oberstdorf - diese Lifte sind in Betrieb

Sechs der insgesamt sieben Lifte sind am Nebelhorn in Betrieb. Einzig die Nebelhorn Gipfelbahn läuft nicht. Folgende Pisten sind präpariert:

Gipfelmulde

Lifttrasse Nebelhorn

NTC-Rodelpark

Nebelhornclassic Skiroute

Nebelhorn-Gipfelhang

Nebelhorn-Gipfelskiweg

Pfannenhölzle

Pfannenhölzle Skiroute

Seealp-Wintersportgelände

Sonngehren

Talabfahrt Oberstdorf

Talabfahrt Oberstdorf Skiroute

Talabfahrt Seealpe

Skigebiet Grasgehren/Riedbergerhorn - diese Lifte sind in Betrieb

Das Skigebiet Grasgehren/Riedbergerhorn ist bereits früh in die Skisaison gestartet. Seit dem 7. Dezember 2024 kann man im Skigebiet Grasgehren täglich Skifahren. Auch am Riedbergerhorn sind teils Lifte geöffnet. Folgende Lifte sind in Betrieb:

Hörnle 1

Hörnle 2

Uisar

Kinderlift

Bolgengratbahn

Angerlift

Schwabenhoflift

Raubachlift

Riedbergerhornlift

Bergbahnen Hindelang/Oberjoch - hier kann man derzeit Skifahren

Die Bergbahnen Hindelang-Oberjoch sind am Freitag, 13. Dezember 2024 in die Wintersaison 2024/2025 gestartet. Aktuell sind alle fünf Lifte in Betrieb. Das sind die derzeit präparierten Pisten:

Grenzwiesen

Kühgund Ost

Kühgund West

Kühgund Zubringer

Wiedhag Osthang

Wiedhagtrasse

Wiedhag Steilhang

Gund

Damenhang

Standard

Alpines TZ Allgäu

Idealhang

Waldschneise

Schwanden

Zubringer

Easypark

Wiedhagalpe

Iselerkar

Steilschneise

Ochsenalpe

Skifahren in Ofterschwang/Gunzesried - das ist der aktuelle Lift- und Pistenstatus

Im Skigebiet Gunzesried/Ofterschwang laufen aktuell bis auf den Alpe-Eck-Lift alle Bahnen. Folgende Pisten sind dabei befahrbar:

Oberegg

Gipfelabfahrt

Gipfelabfahrt (4a)

Gipfelabfahrt (4b)

Weltcuppiste

Umfahrung Sonnenhof

Umfahrung Fäßler‘s Berg

Herdebuch

Jägerabfahrt (Skiroute)

Melke

Familienabfahrt

Gipfel-S

Alpe Eck

Gunzesried

Märchenwiese

Gaisrücken

Umfahrung Gaisrücken

Funpark Ofterschwanger Horn

Skigebiet Hörnerbahn Bolsterlang - diese Lifte und Pisten sind in Betrieb

Die Hörnerbahn in Bolsterlang ist ebenfalls bereits in die Skisaison gestartet. Alle sechs Liftanlagen sind in Betrieb. Auf folgende Pisten können sich Ski- und Snowboardfahrer freuen:

Weiherkopf Gipfelhang

Weiherkopf Alter Hof

Weiherkopf Kölle

Weiherkopfabfahrt

Knobel FIS-Slalomstrecke

Knobel Variante

Horngratabfahrt

Snowcross

Stuibenabfahrt

Farnrücken Direttissima

Dorfliftabfahrten

Märchenwiese

Laubbrunnen

Talabfahrt

Schwärzenlifte in Eschach - hier ist Skifahren aktuell möglich

Auch die Schwärzenlifte in Eschach (Buchenberg) haben täglich geöffnet. Laut Website liegen dort am Mittwoch, 08.01.2025 30 bis 70 Zentimeter Schnee auf den beschneiten Pisten + fünf Zentimeter Neuschnee. Nahezu alle Lifte sind in Betrieb.

Skifahren in Unterjoch, Pfronten und Nesselwang - diese Lifte sind in Betrieb

Auch die Spieserlifte in Unterjoch sind in die Wintersaison gestartet.

Im Skizentrum Pfronten-Steinach sind die Familienlift- und die Scheiberlift-Abfahrten geöffnet.

Folgende Lifte sind an der Alpspitzbahn in Nesselwang in Betrieb:

Kombibahn 1

Kombibahn 2

Stellenbichllift

Kronenlift

Familienlift

Übungslifte der Skischule

Skigebiet Balderschwang - welche Pisten präpariert sind

Im Skigebiet Balderschwang sind neun der insgesamt zwölf Lifte in Betrieb. Das sind die geöffneten Pisten:

FIS Standard Strecke

Permanente Rennstrecke (Zeitnahme)

Alte Standard-Rennstrecke

Alte Standard-Rennstrecke (Alternative)

Köpfleabfahrt

Lappachabfahrt

Familienabfahrt

Familienabfahrt - Gelbhansekreuzabfahrt

Familienabfahrt - Schwarzenberglift Verbindung

Familienabfahrt - Käshüttenabfahrt

Familienabfahrt - Fuchshang

Alpabfahrt

Fuchshang - Rennstrecke

Wellenabfahrt

Sonnwiesabfahrt

Waldabfahrt

Schwarzenbergabfahrt

Moosabfahrt

Autobahn

Skiroute - Offpiste

Skiroute Slalomhang

Gesicherte Variantenabfahrt 15

Rauhbachabfahrt blau

Rauhbachabfahrt rot

Gesicherte Variantenabfahrt 17

Höflealpabfahrt

Gschwend 1 Schule

Gschwend 1-2

Gschwend 2 Almfriedenabfahrt

Gschwend 2 Schmiedeabfahrt / Rodelstrecke

Gschwend 2-1

Angerliftabfahrt

Schwabenhofabfahrt

Easy-Funpark Balderschwang

Kinderland Riedbergerhorn

Skikindergarten

Skilifte Thaler-Höhe in Missen-Wilhams - das sind die Öffnungszeiten

Die Skilifte Thaler-Höhe in Missen-Wilhams sind ebenfalls in die Wintersaison gestartet. Aktuell sind sie geschlossen, öffnen aber voraussichtlich wieder am Freitag, 10. Januar. Freitags ist dort von 18 bis 21 Uhr auch Flutlichtskifahren möglich.

Hündle- & Imbergbahn in Oberstaufen - diese Pisten sind befahrbar

Sowohl am Hündle als auch am Imberg ist Skifahren möglich. Vier der sieben Lifte am Hündle sind aktuell in Betrieb, elf der 13 Liftanlagen am Imberg sind geöffnet. Folgende Pisten sind in den beiden Skigebieten präpariert:

Hündle:

Familienabfahrt - Gratlift - Hündlebahn

Familienabfahrt - Hochsiedelbahn - Gratlift

Gratlift Hauptabfahrt

Gratliftabfahrt

Hochsiedelabfahrt

Abfahrt 3er Hütte - Idealhang

Hoher Teufellift Hauptabfahrt

Skikinderland für Skischule

Tellerliftabfahrt

Verbindung Gratlift-Hochsiedel

Prodellift Hauptabfahrt

Prodellift Westabfahrt

Schwandeckabfahrt

Schwandlift Hauptabfahrt

Skiroute Gratlift

Skiroute Hochsiedel

Skiroute Waldvariante

Steilhang

Talabfahrt - unterer Teil

Talabfahrt - oberer Teil

Verbindung Hochsiedel-Thalkirchdorf

Verbindung Hoher Teufel-Hochsiedel

Verbindung Prodellift-Hoher Teufellift

Imberg:

Birkenhang

Dreistarabfahrt

Fluhabfahrt

Fuchskarabfahrt

Hochbühlabfahrt

Hoheneggabfahrt

Imberg - Langholzabfahrt

Imberg - Talabfahrt

Nordliftabfahrt

Schindelbergabfahrt

Steinegund - Verbindung Fluh-Imberg

zum Nordlift

zur Imbergbahn Zentrum

Bärenlochabfahrt

Fehrabfahrt

Gleitweg zur Hohenegg - Muldenabfahrt

Skiroute

Verbindung Schindelberg

zum Kirchhang Meisburgerabfahrt

Welche Skilifte im Allgäu sind aktuell nicht geöffnet?

Buron Skilifte (Wertach)

Diese Auflistung (Stand: Mittwoch, 08.01.2025) erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Genannt werden die auf den Webseiten der Skigebiete angegebenen Daten. Die Wetterlage kann hier aber auch zu kurzfristigen Änderungen führen.