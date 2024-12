Weitere Skilifte starten in die Saison

Ein Meteorologe sagt für Donnerstag und Freitag „prächtige Skitage“ voraus - auch wenn es in den tieferen Lagen noch an Schnee mangelt. Erste Lifte und Skigebiete sind bereits in die Saison gestartet - zum Teil früher als erwartet. Zum Beispiel am Söllereck in Oberstdorf oder im Skigebiet Eschach im Oberallgäu laufen die Lifte bereits. In den kommenden Tagen folgen weitere. Wie ein Touristiker, ein Wetter-Experte und Bergbahnbetreiber auf die kommenden Wochen blicken.

