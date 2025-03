Wo kann ich am Wochenende im Allgäu noch Ski fahren?

Der Frühling kommt, es wird wärmer im Allgäu - den ein oder anderen Wintersportler zieht es aber nach wie vor auf die Piste. Wo kann man am Wochenende (22.3./23.3.) noch Ski fahren? Der Überblick. (Stand: Freitag, 9.45 Uhr)

Einige Bergbahnen fahren aktuell nicht, die Frühjahrspause samt Revision steht an. Dazu zählen beispielsweise die Tegelbergbahn und die Söllereckbahn. Auch die Alpspitzbahn in Nesselwang ist geschlossen.

Skifahren am Fellhorn: Sind die Bahnen geöffnet?

An vielen anderen beliebten Bergbahnen sind die Pisten am Wochenende aber geöffnet: Am Fellhorn können Wintersportler das vorletzte Wochenende der Wintersaison genießen. Unter anderem die Talabfahrt und die Familienabfahrt sind geöffnet.

Auch das Skigebiet direkt daneben, an der Kanzelwandbahn, bietet Skifahrern und Snowboarder noch einmal die Möglichkeit, auf die Bretter zu steigen. Hier sind zahlreiche rote und eine blaue Piste geöffnet. Auch die Bierenwangpiste, die das Skigebiet Fellhorn mit dem an der Kanzelwand verbindet, ist befahrbar.

Die Walmendingerhornbahn und das Skigebiet am Heuberg im Kleinwalsertal sind ebenfalls am Wochenende geöffnet. Am Ifen sollen die Bahnen planmäßig sogar bis zum 21. April fahren.

Kann man am Nebelhorn noch Ski fahren?

Noch länger ist das Skifahren am Nebelhorn möglich. Das Skigebiet, in dem die längste Abfahrt Deutschlands liegt, soll bis zum 1. Mai für Wintersportler geöffnet sein. Dann endet die Wintersaison. Stand Freitag ist die Talabfahrt geöffnet.

Auch in Grasgehren nahe Balderschwang ist das Skifahren noch möglich: Die Lifte sind hier noch geöffnet, am Riedberger Horn allerdings nicht mehr. Planmäßig soll der Skibetrieb bis 30. März in Grasgehren laufen.

„Es sind nach wie vor alle vier Talabfahrten und insgesamt mehr als 13 Pistenkilometer geöffnet! Die Rodelbahn ist leider nicht mehr in Betrieb“, heißt es auf der Website der Bergbahnen Ofterschwang-Gunzesried.

Letzte Chance für alle, die gerne in Bolsterlang Ski fahren: Die Hörnerbahn ist diesen Winter das letzte Wochenende in Betrieb. Die Dorflifte sind bereits seit 17. März geschlossen.

Ähnliches gilt für die Spieserlifte in Unterjoch und die Schwärzenlifte in Eschach: Hier kann man die Pisten noch bis einschließlich Sonntag nutzen.

