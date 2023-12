So lief das erste Ski-Wochenende im Allgäu

Mehr Skilifte als geplant haben im Allgäu am vergangenen Wochenende ihre Saison eröffnet. Wie waren die Bedingungen? Und war schon viel los?

04.12.2023

Mehr Skilifte im Allgäu als geplant haben am vergangenen ersten Dezember-Wochenende ihre Saison 2023/24 eröffnet. Der starke Schneefall hatte es möglich gemacht, sagte Henrik Volpert, Vorsitzender der Allgäuer Bergbahn Initiative, in der eine Reihe von Liftbetrieben vereint ist. Üblicher Saisonstart sei Mitte Dezember.

Skifahren im Allgäu: Früher Saisonstart "ist ein Geschenk"

Doch nun mit natürlichem Schnee zu starten, „ist ein Geschenk, wir freuen uns alle riesig“. Bis die Pisten am Wochenende präpariert waren, sei es harte Arbeit gewesen. Die Masse an Schnee musste zunächst verarbeitet werden. Auch viele kleinere Lifte seien nun bereits in Betrieb. Die großen Lifte wie am Nebelhorn und Fellhorn öffnen nächstes Wochenende. Dort sei mehr Vorlauf nötig.

Bergbahnen Oberstdorf: Blauer Himmel und viel los am Söllereck

Am Söllereck herrschte am Sonntag viel Betrieb. In den Tagen zuvor waren laut Volpert vor allem Einheimische dort zum Skifahren gekommen. Am Sonntag steuerten wesentlich mehr Sportler das Söllereck an. Und es gab einen strahlend blauen Himmel: „Von den Bedingungen her könnte es nicht besser sein. Wer jetzt nicht auf den Skiern unterwegs ist, ist selbst schuld“, sagte Volpert und lachte.

"Fantastischer Skitag" in Eschach

So ein Schneetreiben sei früher normal gewesen, heute sei es das leider nicht mehr, sagte Rupert Schön, Betriebsleiter der Eschacher Liftbetriebe (Kreis Oberallgäu). Der Saisonstart am Freitag und Samstag sei schon gut gewesen, „aber heute, am Sonntag, war es sogar ein fantastischer Skitag, so wie es sein soll“, schwärmte Schön.