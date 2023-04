Endspurt für Skifahrer: Diese Allgäuer Skigebiete haben an diesem Wochenende noch geöffnet

Für diesen Winter ist jetzt die letzte Gelegenheit, im Allgäu mit der Bergbahn zum Skifahren zu gelangen. Sind Skitouren möglich?

Die Wintersaison ist fast vorbei, an die Stelle der Ski rücken allmählich die Wanderstiefel. Die meisten Skigebiete im Allgäu haben den Winterbetrieb schon eingestellt. Nur an zwei Bergbahnen können Skibegeisterte für wenige Tage noch fahren. Tourengeher haben gerade schlechte Aussichten - sie warten aktuell noch auf stabiles Hochdruckwetter, das für Firnverhältnisse sorgen könnte.

Die Nebelhornbahn hat noch bis einschließlich 1. Mai für Ski- und Snowboardfahrer geöffnet. Um 8.30 Uhr ist die erste Bergfahrt, ab 16 Uhr ist die letzte Talfahrt (ab Gipfel). Doch die Söllereckbahn startet schon am 29. April in die Sommersaison, diese ist dann täglich von 9 bis 17 Uhr ist Betrieb.

Auf der Zugspitze geht das Skifahren noch bis zum 1. Mai, die Seilbahn hat täglich von 8.30 Uhr bis 16.45, die Zahnradbahn von 8.15 Uhr bis 16.30 Uhr und die Gletscherbahn von 8.45 Uhr bis 16.25 Uhr.

Weiterhin Skifahren mit Touren? Das Wetter macht aktuell nicht mit

Für Skitourengeher sieht es derzeit eher mau aus. Grund: Es fehlen klare Nächte, in denen die Abstrahlung für ein Gefrieren der Schneedecke sorgt - Grundvoraussetzung für Firnschnee am nächsten Tag. "Die Schneedecke im Bayerischen Alpenraum ist stark zurückgegangen und bis in die Hochlagen hinein vollständig durchnässt“, heißt es vom Lawinenwarndienst Bayern. In größerer Höhe kann zudem frischer Triebschnee als Lawinen abgehen.

Viel Schnee aber immer wieder Wolken: Tourengeher warten auf stabiles Hochdruckwetter, das für Firnverhältnisse sorgen könnte. Unser Bild entstand am Ponten im Tannheimer Tal. Bild: Mark Bihler

Skifahren im Hintersteiner Tal möglich, sobald Wetter stabil ist

Im Hintersteiner Tal liegt beispielsweise noch genug Schnee, um zunächst mit Radl-Unterstützung an die Stelle zu gelangen, wo der Schnee beginnt. Eine stabile Hochdrucklage ist dort aber in den nächsten Tagen nicht in Sicht.

"Das Wetter bleibt wechselhaft“, prognostiziert der Lawinenwarndienst. Auch Tannheimer Tal müssen die Ski ein gutes Stück auf dem Rücken getragen werden, weiter oben liegt noch viel Schnee. Die Reste der beschneiten Pisten sind im Tal schon dahingeschmolzen.

