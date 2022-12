Wie ausgelastet ist der Wintertourismus im Allgäu?

Abseits der Vierschanzentournee tummeln sich Sportler auf den Oberstdorfer Pisten. Ein Ortsbesuch zeigt, dass Winterurlaub im Allgäu auch ohne Schnee geht.

29.12.2022 | Stand: 09:45 Uhr

Der viele Regen über die Weihnachtsfeiertage hat den Großteil des Schnees weggespült. Auf den Pisten der Allgäuer Skigebiete ziehen sich nun meist nur noch weiße Streifen bis ins Tal hinunter – die gut präparierten Reste des Kunstschnees. Auch in Oberstdorf an der Nebelhornbahn. Dort trotzen an diesem Tag Skifahrer den Regentropfen, die sich an ihren Helmen und Skiern sammeln.

