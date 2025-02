Von Anfänger bis Profi: Das sind die coolsten Funparks in den Allgäuer Skigebieten

Das Allgäu bietet Skifahrern und Snowboardern im Winter unzählige Pistenkilometer. Unter anderem liegen die längste Abfahrt Deutschlands und das größte Skigebiet der Bundesrepublik im Allgäu. Doch auch Freestyler kommen auf ihre Kosten. In den Skigebieten der Region gibt es nämlich massenhaft Snow- und Funparks.

Welche Snowparks gibt es im Allgäu?

In den Skigebieten im Allgäu gibt es diese Funparks und Snowparks:

Crystal Slope Funslope und der Crystal Peak Funpark am Fellhorn

Crystal Ground Park an der Kanzelwand

Snowpark/Funpark Oberjoch (Bad Hindelang) am Iseler

Mini-Park im Skigebiet Söllereck bei Oberstdorf

Snowpark „The Horny Park“ Bolsterlang

Snowpark im Skigebiet Nesselwang an der Alpspitze

Snowpark „Easy Funpark“ in Balderschwang

Ski- und Boardercrossstrecke im Skigebiet Grasgehren-Bolgengrat

Lizi-Funline und Snowpark im Skigebiet der Schwärzenlifte in Eschach

Funpark im Skigebiet Hündle und Steibis bei Oberstaufen

Snowboardergelände im Skigebiet Mittagbahn bei Immenstadt

Die drei Snowparks im Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand bei Oberstdorf

Das Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand bei Oberstdorf bietet Freestylern gleich drei Funparks. Die Crystal Slope Funslope und der Crystal Peak Funpark am Fellhorn sowie der Crystal Ground Park an der Kanzelwand bieten erfahrenen, wie auch neuen Freeridern Kicker, Jumps und Waves in allen Größen.

Ein Skifahrer springt am am Fellhorn bei Oberstdorf im Sonnenschein von einer Schanze.



Die Crystal Slope Funslope:

Auf 1.750 Metern liegt am Fellhorn die kurvige Strecke der Crystal Slope: Über Wellen, durch Steilkurven und einen Tunnel, entlang von Waves und Banked Runs geht es für Freerider 840 Meter bergab.

Der Crystal Peak Funpark:

Beim darauffolgenden Crystal Peak Funpark, gelegen unterhalb der Station Schlappoldsee, lassen Kicker, Rails und Boxen den Puls von Freestylern höherschlagen. Hier ist sowohl für Profis als auch für Amateure etwas dabei: Auf der leichten bis mittelschweren Kickerline und den eher leichten Obstacles zeigen Könner ihre besten Tricks, während Einsteiger im Crystal Peak ihre ersten Freestyle-Schritte wagen können.

Der Crystal Ground Park:

Fortgeschrittene Rider sind am besten im Crystal Ground Park, am Fuße der Kanzelwandbahn aufgehoben. Hier gibt es Setups bestehend aus Profi-Rails, großen Kickern und weiteren Obstacles für die Profis der Freestyle-Szene. Jeden Mittwoch ist der Crystal Ground zudem von 19 bis 21 Uhr für Flutlicht-Action geöffnet.

Funpark im Skigebiet Oberjoch am Iseler

Im Skigebiet Oberjoch am Iseler liegt auf 1.500 Metern der Mini-Snowpark Oberjoch. Den Funpark gibt es seit der Saison 2012/2013 und er befindet sich nahe der Iselerbahn. Hier warten mehrere Kicker, Boxen, Wellen, Rails und Tables auf die Snowboard- und Freestyleszene in Oberjoch.

Mini-Park und Monster-Parcour im Skigebiet Söllereck bei Oberstdorf

Das Skigebiet Söllereck bei Oberstdorf setzt in Sachen Funpark eher auf die kleinen Ski- und Snowboardfans. Direkt unterhalb der Bergstation befindet sich ein Mini-Park mit kleinen Schanzen und Boxen. Hier können kleine Abenteurer mit Sprüngen und Wellenfahrten die ersten Versuche in einem Funpark wagen. Der Monster-Park, ebenfalls direkt an der Familienabfahrt am Söllereck gelegen, sorgt zudem mit lustigen Monsterfiguren für eine Menge Spaß bei den ersten Slalom-Versuchen. Welche Skigebiete im Allgäu besonders für Familien geeignet sind, erfahren Sie hier.

Der Snowpark „The Horny Park“ bei Bolsterlang

Bei ausreichender Schneelage wird im Skigebiet bei Bolsterlang ein kleiner Funpark oberhalb der Mittelstation der Hörnerbahn präpariert. Es gibt Kicker, Rails und Boxen. Auf den leichten bis mittleren Hindernissen fühlen sich erfahrene Freestyler, aber auch Anfänger wohl.

Snowpark im Skigebiet Nesselwang an der Alpspitze

Das Skigebiet Nesselwang an der Alpspitze bietet Adrenalin-Junkies schon fast seit 20 Jahren einen Snowpark. Der Funpark wird laut der Tourist-Information Nesselwang täglich frisch geshaped und präpariert. Er beinhaltet folgende Elemente:

Progressive 3er Kickeline

Rails

Boxen

Tubes

Kidspark mit einsteigergerechten Boxen und Kickern

Ein weiteres Highlight des Snowparks: Es gibt eine Nightshred-Session bei Flutlichtbetrieb. Übrigens: In diesen Allgäuer Skigebieten kann man Nacht-Skifahren.

Der Snowpark „Easy Funpark“ in Balderschwang

An der Talstation der Schelpenbahn des Skigebiets Balderschwang am Riedberger Horn befindet sich ein kleiner „Easy Funpark“. Der Snowpark bietet Boxen, einen kleinen Jump und ist ideal für die ersten Versuche in einem Funpark.

Ski- und Boardercrossstrecke im Skigebiet Grasgehren-Bolgengrat

Im Skigebiet Grasgehren-Bolgengrat gibt es zwar keinen Snowpark im herkömmlichen Sinn, dafür ein anderes Adrenalin-Erlebnis: Das Skigebiet bietet eine Ski- und Boardercrossstrecke. Beim Boardercross treten vier oder sechs Snowboarder gleichzeitig an und fahren gegeneinander einen Parcours, der mit Schanzen, Kurven, Senken, Absätzen und Toren gespickt ist. Seit dem Jahr 2010 ist die Strecke im Skigebiet Grasgehren-Bolgengrat anerkannte Trainingsstätte und Bundesstützpunkt der Snowboard- und Skicrossnationalmannschaften von Snowboard Germany und des Deutschen Skiverbands.

Lizi-Funline und Snowpark im Skigebiet der Schwärzenlifte in Eschach

Das Skigebiet der Schwärzenlifte in Eschach wartet in Sachen Freestyle mit der Lizi-Funline auf. Mit Steilkurven, einem Tunnel, Jumps, Klatschhänden und einer Speedmessung sind Freerider hier gut aufgehoben. Anschließend an die Strecke wartet ein kleiner Snowpark. mit Rails, Boxen und Jumps. Der Funpark wird während der Saison täglich frisch präpariert.

Funpark im Skigebiet Hündle und Steibis bei Oberstaufen

Im Skigebiet Hündle und Steibis bei Oberstaufen liegt der Snowpark unterhalb der Imbergbahn Bergstation, direkt am Imberghaus. Über die gesamte Länge des Imbilifts gliedert sich der Park grob in verschiedene Lines:

Die Easy-Line:

Die Easy-Line beinhaltet Tubes, Butterbox, Kink-Rainbow und Flatboxen. Zum einen können hier Anfänger ihre Tricks verbessern und sich an die schwierigeren Obstacles herantasten und zum anderen ist auch kompletten Neulingen und Kindern die Möglichkeit zum Reinschnuppern geboten.

Die Main-Line:

Die Main-Line setzt sich aus anspruchsvolleren Obstacles für fortgeschrittene und geübte Fahrer zusammen.

Die Kicker-Line:

Bei ausreichend Schneelage gibt es außerdem eine Kicker-Line mit zwei Kickern.

Das Snowboardergelände im Skigebiet Mittagbahn bei Immenstadt

Das Snowboardergelände im Skigebiet Mittagbahn bei Immenstadt ist ein Freeride-Areal, das ideal für Anfänger, Fortgeschrittene und natürlich auch Profis ist. Neben Wayjumping und Kickerbau, ist das Besondere an dem Areal die Möglichkeit, auch ins gänzlich freie Gelände zu wechseln.

Wer lieber die normale Piste hinunter wedelt, der ist in diesen Allgäuer Skigebieten, die zu den beliebtesten in Deutschland zählen, gut aufgehoben.