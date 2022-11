Die günstigsten und teuersten Skikarten im Allgäu: Das bekommt man für sein Geld

Die Skisaison ist angelaufen und viele zieht es in die Allgäuer Skigebiete. Doch wo zahlt man am wenigsten, wo am meisten? Ein Richtwert hilft beim Vergleich.

26.11.2022 | Stand: 17:38 Uhr

Söllereck, Fellhorn, Balderschwang und viele mehr: Das Allgäu bietet Wintersportfans viele Möglichkeiten. Für welches Skigebiet man sich aber entscheidet, hängt von mehreren Faktoren ab - einer ist der Preis.

Damit aber jetzt niemand Website nach Website durchpflügen muss, um die Preise zu vergleichen, haben wir hier zusammengetragen, in welchen Skigebiete im Allgäu in der Saison 2022/23 die Tageskarten am günstigsten und welche am teuersten sind und wo man am meisten für sein Geld bekommt. Dafür haben wir eigens den Preis pro Pistenkilometer (PpP) für jedes Allgäuer Skigebiet ausgerechnet. (Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit)

Welche Skigebiete im Allgäu haben die günstigsten Tageskarten?

1. Platz: Mittagbahn in Immenstadt, Tageskarte 28,00 €

2. Platz: Tegelbergbahn Schwangau

3. Platz: Breitenbergbahn Pfronten

3. Platz: Spieserlifte Unterjoch, Tageskarte 31,00 €

Mittagbahn, Immenstadt

Im Skigebiet Mittagbahn bei Immenstadt im Oberallgäu gibt es zwei Doppelsesselbahnen und 12 Kilometer hauptsächlich anspruchsvoller Pisten. Daneben gibt es eine präparierte Naturrodelbahn und einen Panorama-Winterwanderweg zum Bärenköpfle.

Tegelbergbahn, Schwangau

Am Tegelberg im Ostallgäu bei Schwangau können Skifahrer mit der Tegelbergbahn - einer Gondelbahn - in etwa vier Minuten bis zur Bergstation fahren. Von dort aus führt eine Skiroute bis ins Tal hinunter, wo es mit dem Adlerlift, dem Falkenlift, dem Gamslift und dem (heuer womöglich nicht beschneiten) Reithlift vier kleinere Lifte gibt - die das Skigebiet vor allem für Familien mit Kindern prädestiniert.

Breitenberg

Welche Skigebiete im Allgäu haben die teuersten Tageskarten?

1. Platz : Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen, Tageskarte 57,50 €

: Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen, Tageskarte 57,50 € 2. Platz : Ofterschwang, Gunzesried 49,50 €

: Ofterschwang, Gunzesried 49,50 € 2. Platz : Hörnerbahn, Bolsterlang, Tageskarte 49,50 €

: Hörnerbahn, Bolsterlang, Tageskarte 49,50 € 3. Platz: Bergbahnen Oberjoch, Bad Hindelang, Tageskarte 48,50 €

Fellhorn/Kanzelwand, Oberstdorf und Kleinwalsertal

Das Skigebiet amim Ostallgäu verfügt insgesamt über fünf Lifte und fünf verschiedene Pisten. Eine Besonderheit ist die längste Naturrodelbahn im Allgäu, die den Breitenberg auch für Rodler sehr interessant macht.

Die Skigebiete in Oberstdorf und im Kleinwalsertal rund um Nebelhorn, Fellhorn und Ifen zählen zu den größten im Allgäu. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Preise ein wenig höher ausfallen (Tageskarte 57,50 Euro). Dafür erwarten einen in der 2-Länder-Skiregion zwischen Vorarlberg und Allgäu aber auch insgesamt 70 Pisten in sieben verschiedenen Skigebieten.

Ofterschwang, Gunzesried

Im Landkreis Oberallgäu befindet sich das Bergparadies in Ofterschwang. Der mehrfach ausgezeichnete Familienberg bietet mit jeweils fünf schwarzen und roten sowie neun blauen Pisten und einem Kindergelände ein vielseitiges Erlebnis für Groß und Klein. Sieben Lifte ermöglichen es zu den insgesamt 18 variantenreichen Pistenkilometern zu gelangen. Ebenfalls in Ofterschwang kann man auch das Skigebiet rund um die Hörnerbahn nutzen.

Hörnerbahn, Bolsterlang

Die Tageskarte für das Skigebiet Hörnerbahn im Oberallgäu gehört zwar zu den teuersten (49,50 Euro) im Allgäu, bietet seinen Besuchern dafür aber auch sechs verschiedene Lifte und zwölf Abfahrten für Profis und Anfänger.

Bergbahnen Oberjoch, Bad Hindelang

Das Skigebiet Oberjoch am Iseler in Bad Hindelang hat fünf Lifte, 35 Kilometer Pisten, ein Schneekinderland sowie verschiedene Skirouten und Loipen.

Fellhorn, Söllereck, Grasgehren - Was bekommt man für sein Geld?

Die absoluten Zahlen verraten aber nicht immer die ganze Wahrheit. Denn was kriegt man denn für sein Geld? Um hier einen Vergleich zu liefern, haben wir bei jedem Skigebiet den Preis pro Pistenkilometer (PpP) ausgerechnet, also wie viel Euro ein erwachsener Mensch bei einer Tageskarte pro Abfahrtskilometer am jeweiligen Lift bezahlt. Hier ist unser Ranking:

Die Länge der Pisten sind dem Vergleichsportal skigebietetest.de entnommen (Stand: 23.11.2022)

Disclaimer: Das Skigebiet der Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen (OK Bergbahnen) stellt einen Sonderfall dar, da viele der Lifte im Kleinwalsertal in Österreich liegen. Da der Verbund aber auch einen Großteil der Lifte auf der Allgäuer Seite betreibt und es sich hierbei um ein zusammenhängendes Skigebiet handelt, werden die OK-Bergbahnen Allgäuer Skigebiet behandelt.