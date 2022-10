Aufs Beschneien mal verzichten: So planen Skilifte und Bergbahnen fÃ¼r den Winter

Vor allem hohe Strompreise belasten Skilifte und Bergbahnen im Allgäu. Die Bahnbetreiber wollen ihre Anlagen öffnen, aber auch Energie sparen.

26.10.2022 | Stand: 18:16 Uhr

Die Allgäuer Berge präsentieren sich aktuell zwar noch überwiegend grün. Dennoch haben Skifahrerinnen und Skifahrer aus der Region bereits die Saison eröffnet: Vor allem Wintersportler aus Vereinen wurden bereits an den österreichischen Gletschern im Pitz- sowie im Kaunertal gesichtet. Mit dem Verbundticket „Allgäu Gletscher Card“ in der Tasche starteten sie dort auf den ersten präparierten Pistenkilometern ihre Abfahrten. Derweil wird bei Allgäuer Skilift- und Bergbahn-Betreibern diskutiert, wie die in unserer Region gewöhnlich im Dezember startende Saison angesichts der Energiekrise gemeistert werden kann.

„Wir setzen uns mit dem Thema Energie schon seit Jahren auseinander und starten deswegen nicht mehr bei 100 Prozent – sonst wäre es leichter, schnell viel zu sparen“, sagt Jörn Homburg, Sprecher der Oberstdorf Kleinwalsertal (OK) Bergbahnen. Potenzial für Neues gebe es dennoch. „Wir arbeiten mit einem Start-Up zusammen, um noch effizienter beschneien zu können“, erläutert Homburg. Das Unternehmen werte Wetterdaten aus und prognostiziere so, wann die beste Zeit fürs Beschneien ist.

Laut des Start–Ups „Schneeprophet“ müssten sich die Verantwortlichen dann nicht mehr nur auf den Wetterbericht und ihr Bauchgefühl verlassen. Bei den OK-Bergbahnen wolle man außerdem die Sitzheizung in Sesselbahnen nicht anschalten, zudem gebe es Überlegungen, die Betriebszeiten der Bahnen etwas einzuschränken. „Hier reden wir allerdings von Minuten und nicht von Stunden“, sagt Homburg. Starten soll beispielsweise der Betrieb am Nebelhorn am 9. Dezember.

Bilderstrecke

Skifahren, rodeln und Co: So reagieren Sie bei Pistenunfällen richtig

1 von 9 Jedes Jahr kommt es im Winter zu zahlreichen Unfällen auf der Piste - und nicht selten enden diese mit Verletzten. Wie Sie den Betroffenen schnell und sicher helfen können, erfahren Sie in der Bildergalerie. Bild: Bernd März, dpa (Symbolbild) Jedes Jahr kommt es im Winter zu zahlreichen Unfällen auf der Piste - und nicht selten enden diese mit Verletzten. Wie Sie den Betroffenen schnell und sicher helfen können, erfahren Sie in der Bildergalerie. Bild: Bernd März, dpa (Symbolbild) 2 von 9 Unfallstelle absichern - und zwar richtig: Damit andere Wintersportler gewarnt werden, muss die Unfallstelle deutlich erkennbar abgegrenzt sein. Stecken Sie dazu Skier, Skistöcke oder Snowboards in zehn Metern Entfernung oberhalb der Unfallstelle überkreuzt in den Schnee. Zus... Bild: Philipp von Ditfurth, dpa (Symbolbild) Unfallstelle absichern - und zwar richtig: Damit andere Wintersportler gewarnt werden, muss die Unfallstelle deutlich erkennbar abgegrenzt sein. Stecken Sie dazu Skier, Skistöcke oder Snowboards in zehn Metern Entfernung oberhalb der Unfallstelle überkreuzt in den Schnee. Zus... Bild: Philipp von Ditfurth, dpa (Symbolbild) 3 von 9 Erste Hilfe leisten: Zuerst sollten Sie den allgemeinen Zustand der betroffenen Person überprüfen. Ist sie noch bei Bewusstsein? Die Person laut ansprechen. Sollte sie sich zuerst nicht regen, dann vorsichtig an der Schulter berühren und sanft schütteln. Den Notruf tätigen u... Bild: Robert Jaeger, dpa/epa/apa (Symbolbild) Erste Hilfe leisten: Zuerst sollten Sie den allgemeinen Zustand der betroffenen Person überprüfen. Ist sie noch bei Bewusstsein? Die Person laut ansprechen. Sollte sie sich zuerst nicht regen, dann vorsichtig an der Schulter berühren und sanft schütteln. Den Notruf tätigen u... Bild: Robert Jaeger, dpa/epa/apa (Symbolbild) 4 von 9 Sollte die Person nicht reagieren: Überprüfen Sie, ob sie noch atmet. Hierbei gilt: Hören, sehen, fühlen. Nehmen Sie vorsichtig den Helm ab und achten Sie dabei darauf, den Kopf nicht zu sehr zu bewegen, falls die Wirbelsäule verletzt wurde. Überprüfen Sie die Atmung de... Bild: Mike Sturk, dpa (Symbolbild) Sollte die Person nicht reagieren: Überprüfen Sie, ob sie noch atmet. Hierbei gilt: Hören, sehen, fühlen. Nehmen Sie vorsichtig den Helm ab und achten Sie dabei darauf, den Kopf nicht zu sehr zu bewegen, falls die Wirbelsäule verletzt wurde. Überprüfen Sie die Atmung de... Bild: Mike Sturk, dpa (Symbolbild) 5 von 9 Sollte die Person nicht mehr atmen: Mit der Wiederbelebung beginnen. Führen Sie dazu die Herzdruckmassage aus. Machen Sie den Oberkörper so gut es geht frei. Drücken Sie 30 Mal bei einer Frequenz von 100 bis 120 Schlägen pro Minute auf die Mitte des Brustko... Bild: Joachim Hahne, dpa (Symbolbild) Sollte die Person nicht mehr atmen: Mit der Wiederbelebung beginnen. Führen Sie dazu die Herzdruckmassage aus. Machen Sie den Oberkörper so gut es geht frei. Drücken Sie 30 Mal bei einer Frequenz von 100 bis 120 Schlägen pro Minute auf die Mitte des Brustko... Bild: Joachim Hahne, dpa (Symbolbild) 6 von 9 Wichtig: Arbeiten Sie mit ausgestreckten Armen und dem eigenen Körpergewicht. Stützen Sie sich nie auf dem Brustkorb ab. Falls Sie eine Beatmung durchführen wollen: Legen Sie der Person eine Hand auf die Stirn. Daumen und Zeigefinger verschließen die Nase. Mit der anderen Ha... Bild: Uwe Zucchi, dpa (Symbolbild) Wichtig: Arbeiten Sie mit ausgestreckten Armen und dem eigenen Körpergewicht. Stützen Sie sich nie auf dem Brustkorb ab. Falls Sie eine Beatmung durchführen wollen: Legen Sie der Person eine Hand auf die Stirn. Daumen und Zeigefinger verschließen die Nase. Mit der anderen Ha... Bild: Uwe Zucchi, dpa (Symbolbild) 7 von 9 Stabile Seitenlage: Diese ist vonnöten, um den Gestürzten vor dem Ersticken zu bewahren, sollte er noch ohnmächtig sein. Drehen Sie die Person dazu auf die Seite und legen Sie den Arm im rechten Winkel ab. Danach ziehen Sie das gegenüberliegende Knie hoch. Legen Sie nun das ... Bild: Stephan Jansen, dpa (Symbolbild) Stabile Seitenlage: Diese ist vonnöten, um den Gestürzten vor dem Ersticken zu bewahren, sollte er noch ohnmächtig sein. Drehen Sie die Person dazu auf die Seite und legen Sie den Arm im rechten Winkel ab. Danach ziehen Sie das gegenüberliegende Knie hoch. Legen Sie nun das ... Bild: Stephan Jansen, dpa (Symbolbild) 8 von 9 Notruf wählen und Rettungsdienste alarmieren: Gehen Sie ruhig und verständlich auf die W-Fragen ein. Wo ist der Unfall passiert? Was ist geschehen? Wie viele Personen wurden inwiefern verletzt? Wen kann man im Falle eines Rüc... Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild) Notruf wählen und Rettungsdienste alarmieren: Gehen Sie ruhig und verständlich auf die W-Fragen ein. Wo ist der Unfall passiert? Was ist geschehen? Wie viele Personen wurden inwiefern verletzt? Wen kann man im Falle eines Rüc... Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild) 9 von 9 Die meisten Handys können mittlerweile auch einen Notruf absetzen, wenn Sie kein Netz haben sollten. Sollten Sie jedoch kein Telefon zur Hand haben, nutzen Sie das Alpine Notsignal: Rufen Sie sechs Mal pro Minute oder machen Sie ein anderweitiges Hör- oder sichtbares Zeichen. B... Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Die meisten Handys können mittlerweile auch einen Notruf absetzen, wenn Sie kein Netz haben sollten. Sollten Sie jedoch kein Telefon zur Hand haben, nutzen Sie das Alpine Notsignal: Rufen Sie sechs Mal pro Minute oder machen Sie ein anderweitiges Hör- oder sichtbares Zeichen. B... Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 1 von 9 Jedes Jahr kommt es im Winter zu zahlreichen Unfällen auf der Piste - und nicht selten enden diese mit Verletzten. Wie Sie den Betroffenen schnell und sicher helfen können, erfahren Sie in der Bildergalerie. Bild: Bernd März, dpa (Symbolbild) Jedes Jahr kommt es im Winter zu zahlreichen Unfällen auf der Piste - und nicht selten enden diese mit Verletzten. Wie Sie den Betroffenen schnell und sicher helfen können, erfahren Sie in der Bildergalerie. Bild: Bernd März, dpa (Symbolbild)

„Wir wollen normalen Skibetrieb ermöglichen“, betont auch Ralf Speck, Geschäftsführer der Alpspitzbergbahn in Nesselwang sowie Beiratsvorsitzender der „Bergbahnkooperation Allgäu Tirol“. Um Kosten zu sparen, wird in Nesselwang darauf geachtet, wann die Schneekanonen laufen – und zwar abhängig vom jeweiligen Stundenpreis an der Strombörse. Zudem gibt es aktuell Tests, in welchem Maße sich ein Drosseln der Beförderung auf den Stromverbrauch auswirkt. „Wir werden in diesem Winter sehr viel dazu lernen“, glaubt Speck. Der Kunde solle davon aber wenig bis gar nichts zu spüren bekommen.



Im Skigebiet Thaler Höhe in Missen-Wilhams (Kreis Oberallgäu) ist man trotz der schwierigen Bedingungen optimistisch: „Wir werden auf jeden Fall aufmachen. Die Leute sehnen sich nach einem Lichtblick. Wir bieten in diesen Zeiten eine Alternative zum ganzen Stress, den jeder von uns gerade mitmacht“, sagt Michael Elfert, Vorstand der Genossenschaft Thaler Höhe. Zur Rettung der vor allem bei Familien beliebten Anlagen haben die Bürger vor einigen Jahren selbst beigetragen: Bislang wurden 390 Anteile zu je 1000 Euro verkauft. „Unser Ziel sind 444 Anteile“, sagt Elfert, „das schaffen wir auch.“

Noch genauer als bislang werde man heuer auf die Ausgaben schauen. Im Vorjahr wurde zum Beispiel eine energieeffiziente Schneekanone gekauft, die heuer besonders häufig zum Einsatz kommen soll. Auch werde genau geprüft, ob eine Beschneiung Sinn hat: „Wenn klar ist, dass es am nächsten Tag Föhn und Regen gibt, dann sparen wir sie uns lieber“, sagt Elfert. Zwar habe man die Lift-Preise um zehn Prozent anheben müssen. Doch die Preise im „Liftstüble“ blieben unangetastet: „Wir wollen, dass sich Familien einen Skitag leisten können.“

Bilderstrecke

Skifahren am Nebelhorn: Hier gibt's die längste Abfahrt im Allgäu

1 von 10 Den Ifen (rechts oben) im Blick: Die Abfahrt zur Kobaltbahn. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Den Ifen (rechts oben) im Blick: Die Abfahrt zur Kobaltbahn. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen 2 von 10 Am Ende der 7,5 Kilometer langen Hauptabfahrt geht es genußvoll die letzten Meter hinunter nach Oberstdorf. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Am Ende der 7,5 Kilometer langen Hauptabfahrt geht es genußvoll die letzten Meter hinunter nach Oberstdorf. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen 3 von 10 Es muss nicht immer gleich schwarz sein: Auch die roten Pisten am Nebelhorn sind schon recht knackig. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Es muss nicht immer gleich schwarz sein: Auch die roten Pisten am Nebelhorn sind schon recht knackig. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen 4 von 10 Die neue Gondel bringt die Skifahrer nach oben. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Die neue Gondel bringt die Skifahrer nach oben. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen 5 von 10 Der Ausblick aus der Kobaltbahn. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Der Ausblick aus der Kobaltbahn. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen 6 von 10 Unten Nebel oben Sonne: An schönen Wintertagen trägt das Nebelhorn seinen Namen zu unrecht. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Unten Nebel oben Sonne: An schönen Wintertagen trägt das Nebelhorn seinen Namen zu unrecht. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen 7 von 10 Der Blick auf Oberstdorf vom unteren Bereich der Hauptabfahrt. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Der Blick auf Oberstdorf vom unteren Bereich der Hauptabfahrt. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen 8 von 10 Von den Nebelhornbahn bestens zu sehen: Die Skiprungschanzen. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Von den Nebelhornbahn bestens zu sehen: Die Skiprungschanzen. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen 9 von 10 Steil ist geil: Pisten wie diese lieben ambitionierte Skifahrer am Nebelhorn. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Steil ist geil: Pisten wie diese lieben ambitionierte Skifahrer am Nebelhorn. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen 10 von 10 Vom Nebelhorn haben Wintersportler einen fantastischen Blick auf die Allgäuer Alpen. Links zu sehen: der markante Hochvogel. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Vom Nebelhorn haben Wintersportler einen fantastischen Blick auf die Allgäuer Alpen. Links zu sehen: der markante Hochvogel. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen 1 von 10 Den Ifen (rechts oben) im Blick: Die Abfahrt zur Kobaltbahn. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Den Ifen (rechts oben) im Blick: Die Abfahrt zur Kobaltbahn. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen

Bei der Tegelbergbahn in Schwangau hatten die Liftbetreiber bereits vor Monaten angekündigt, dass das Beschneien reduziert werde. „Das ist auch immer noch aktuell“, sagt Frank Seyfried, Geschäftsführer der Tegelbergbahn. Um Energie und damit Kosten zu sparen, werde wohl einer der insgesamt drei Lifte nicht in Betrieb gehen. Betroffen ist demnach der Reithlift, der einen hohen Anteil am Aufwand ausmache. Diese Anlage werde vorrangig von den örtlichen Skiclubs genutzt. Es gehe aber wohl nicht anders, sagt Frank Seyfried.



Dass es Beschneiung braucht, das weiß auch Rupert Schön. Er betreibt einen Lift in Eschach im Oberallgäu, der vorrangig für Kinder und Familien geeignet ist. Die Strompreise werden in diesem Winter „ein massives Problem“, sagt er. Der Lift laufe aber trotzdem. Die gestiegenen Energiekosten einfach komplett auf die Preise umzulegen, das sei ohnehin nicht möglich, betont Schön.

Energie gespart werden kann allerdings nicht nur in den Skigebieten. Die Tourismusverbände Oberstdorf und Kleinwalsertal sowie die OK-Bergbahnen haben sich laut Jörn Homburg zusammengeschlossen und wollen Vermietern und Gästen Hilfestellungen zum Thema geben. „Das Gleiche haben wir zum Umgang mit Corona auch gemacht, jetzt müssen wir gemeinsam die nächste Krise angehen“, sagt Homburg.