Skispringen der Frauen: Althaus nach 1.Durchgang auf Platz 2 in Planica

Skispringerin Katharina Althaus steht nach dem 1. Durchgang auf Platz 2. Springt die Oberstdorferin zum WM-Titel?

23.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Pyeongchang 2018, Seefeld in Tirol 2019, Peking 2022: Zweite Plätze bei Großereignissen hat Katharina Althaus eigentlich genug. Die 26 Jahre alte Skispringerin würde dies zwar nie zugeben und sagt schon vor dem ersten großen WM-Einzel von Planica, dass ein weiterer zweiter Platz ein riesiger Erfolg wäre. Die logische Folge in dieser so starken Saison der Allgäuerin mit sechs Siegen im Weltcup wäre aber die erstmalige Krönung zur Einzel-Weltmeisterin.

Nach dem ersten Durchgang steht die Oberstdorferin auf Medaillenkurs. Die Sportlerin liegt auf Platz 2 mit 4,7 Punkten Rückstand. Selina Freitag springt mit Platz 4 ebenfalls um einen Podestplatz mit. Klar in Führung liegt die Norwegerin Anna Odine Stroem, die 100 Meter sprang und am Mittwoch bereits die Qualifikation gewonnen hatte. Dazwischen befindet sich auf Rang drei noch die Österreicherin Eva Pinkelnig.

Katharina Althaus (Deutschland) - 4.7 Eva Pinkelnig (Österreich) - 8.5 Selina Freitag (Deutschland) - 9.6 Anna Rupprecht (Deutschland - 17.5

Der zweite Durchgang läuft aktuell