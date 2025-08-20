3 Tipps für Kurzentschlossene: So bekommt man jetzt noch einen Ausbildungsplatz

Normalerweise beginnen Ausbildungen am 1. September. Und die allermeisten der zukünftigen Lehrlinge haben ihren Beruf schon viele Monate im Voraus gefunden und stehen an diesem Datum in den Startlöchern. Doch das muss nicht sein, sagt Simon Weiß, Berufsberater der Agentur für Arbeit in Kaufbeuren und Marktoberdorf. Kurzentschlossene haben noch immer die Chance, sich auch jetzt noch einen Betrieb zu ergattern.

Gibt es noch Ausbildungsplätze mit Start 1. September? „Auf jeden Fall“, sagt Weiß. Zwar würden die meisten Azubis ein Jahr im Voraus augesucht. Doch die Arbeitgeber hätten sich an eine flexiblere Berufswelt angepasst. Bewerben könne man sich für einen Ausbildungsplatz nahezu ganzjährig. Eine letzte Frist gebe es heute eigentlich nicht mehr. Stattdessen hänge bei einem späteren Ausbildungsbeginn vieles von den individuellen Qualifikationen des Bewerbers ab, sagt Weiß. Bis Juli hatten sich bei der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen, die für das Allgäu zuständig ist, 2750 Jugendliche suchend gemeldet. Davon sind rund 2000 junge Menschen fündig geworden, sagt Pressesprecherin Monika Ambronn.

3 Tipps für junge Menschen, die noch eine Ausbildung suchen

Drei Tipps, wie Unentschlossene jetzt vorgehen sollten: Simon Weiß rät Jugendlichen, mutig zu sein und auch jetzt noch nach einem Praktikum zu fragen. „Das Kennenlernen vor Ort ist wichtig.“ Sein zweiter Tipp zielt auf die Arbeitsagentur ab: „Nehmt die Beratung in Anspruch.“ Die Berater seien auch in den Ferien verfügbar und vor allem gut vernetzt. Sie könnten Betriebe und Jugendliche zusammenbringen. Und der dritte Tipp geht an alle, die einfach nicht die richtige Ausbildung finden. Auch dafür gibt es eine Lösung, sagt Weiß. Es gibt Berufsschulen, die einen einjährigen Unterricht anbieten. So etwa die Berufsfachschule für Metalltechnik im Ostallgäu. Dort wird es Schülern ohne Ausbildungsplatz ermöglicht, sich ein breites, praxisnahes Bild der Branche zu machen. Das Schuljahr kann dann teils bei einer anschließenden Ausbildung angerechnet werden.

Simon Weiß ist Berufsberater bei der Agentur für Arbeit in Kaufbeuren und Marktoberdorf. Foto: Simon Weiß

Keine Scheu vor späterem Start: Nur weil man sich verspätet nach einem Ausbildungsplatz umsieht, ist man nicht Azubi zweiter Klasse, betont Weiß. Oft seien Jugendliche jetzt suchend, weil sie den Schnitt für die Fachoberschule verpasst haben. Oder sie hätten bei ihrem Wunschunternehmen nicht gepunktet - entgegen der Empfehlung der Berater aber nur auf diese eine Bewerbung gesetzt.

Warum sollte man in Deutschland eine Ausbildung machen?

Warum überhaupt eine Ausbildung machen? Auch das ist für die Berater glasklar: „Nach einer Ausbildung ist man Fachkraft“, sagt Weiß. Monika Ambronn ergänzt: „In Deutschland hängen wir an den Qualifikationen.“ Viele Weiterbildungen bauen auf einer Ausbildung auf. Ebenso würde man als Fachkraft oft besser verdienen.

Wie steht es um den Ausbildungsmarkt insgesamt? Zwar sind Angebot und Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen, sagt Monika Ambronn. Doch insgesamt hätten Betriebe bei der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen 5300 offene Azubistellen bis Juli gemeldet. Über die Hälfte davon ist bereits vergeben - doch nach wie vor gibt es 2300 Lehrstellen, die auf Azubis warten. „Betriebe besetzen oft nicht sofort alle Stellen, sondern halten sich ein oder zwei Plätze offen“, sagt Berufsberater Weiß. Der heuer fehlende Abiturjahrgang falle übrigens nur wenig ins Gewicht, sagen die Experten. Der Großteil der Lehrlinge komme nach wie vor von Mittel- und Realschule. Nur sieben Prozent der Ausbildungssuchenden hatten in diesem Jahr ein (Fach-)Abitur.