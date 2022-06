„Wir brauchen die Bauern, um etwas zu bewegen“

Immer mehr Landwirtinnen und Landwirte setzen sich für den Naturschutz ein. Eine Wildlebensraum-Beraterin hilft ihnen, Lösungen für die Betriebe zu finden.

04.06.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Wenn es im Grünland viele Kräuter und dadurch auch Blüten gibt, kommen mehr Insekten. Mehr Insekten bedeuten mehr Vögel - und die Tiere tragen wiederum zu einer größeren Pflanzenvielfalt bei. Genau diesen Kreislauf wollen wir stärken“, sagt Anne Kunz. Sie ist Wildlebensraumberaterin am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Kempten. Eine Stelle wie ihre gibt es mittlerweile an jedem AELF.

Das ist auch eine Folge des Volksbegehrens Artenvielfalt. „Damals wurde entschieden, auch die Verwaltung verstärkt einzubeziehen“, sagt Kunz. Ein richtiger Schritt, wie sie findet: „Manch ein Landwirt hat vielleicht Respekt davor, sich mit dem Naturschutz auseinanderzusetzen. Aber der Kontakt zum Amt ist ohnehin da.“ Da sei es nur sinnvoll, auch diese Themen aufzugreifen.

Anne Kunz: „Naturschutz geht alle an“

„Naturschutz geht alle an“, betont Kunz. Privatpersonen könnten mit der Gestaltung ihrer Gärten einen Beitrag leisten und beispielsweise Stauden stehen lassen, Tränken für Vögel aufstellen oder für Sand- und Totholzhaufen sorgen. „Man könnte sagen: Es ist gut, ein bisschen Unordnung im Garten zu schaffen.“ Und doch: Es sind vor allem die Bäuerinnen und Bauern, die Kunz ins Boot holen will und für die sie am AELF zuständig ist. „In Bayern nutzen die Landwirte 46 Prozent der Fläche. Wir brauchen sie, um etwas zu bewegen.“

Und das Interesse der Landwirte sei groß – vor allem von jenen, die ihre Höfe extensiv bewirtschaften. „Das Thema rückt immer mehr in den Mittelpunkt“, bestätigt auch Rainer Hoffmann, Bereichsleiter Landwirtschaft am AELF in Kempten und Leiter der zugehörigen Landwirtschaftsschule. Viele meldeten sich von sich aus beim Amt und erhielten dort nicht nur fachliche Hilfe. „Wir beraten aber auch in Fragen der Förderung“, sagt Anne Kunz. Ein wichtiges Instrument dabei sei das Kulturlandschaftsprogramm (Kulap), über das es Ausgleichszahlungen für umweltschonende Bewirtschaftungsmaßnahmen gebe.

Wildlebensraumberater kommen auch persönlich auf Höfe

Kunz und die anderen Wildlebensraumberater in der Region kommen auch persönlich auf die Höfe, um sich die Betriebe anzuschauen und zu individuelle Möglichkeiten zu finden, wie die Artenvielfalt gestärkt werden könnte. „Es muss nicht jeder alles machen“, sagt Kunz. Für Betriebe, die extensiv wirtschaften, sei es beispielsweise eine Möglichkeit, auf späte Schnitte zu setzen oder die Häufigkeit der Schnitte zu reduzieren. Landwirte, die intensiv arbeiten, könnten größere Altgrasstreifen an den Zäunen stehen lassen und so Insekten einen Platz zum Überwintern geben.

Lesen Sie auch

Die Renaissance der Hecke: Darum setzt dieser Allgäuer Bio-Landwirt auf Sträucher Großer Nutzen für Natur und Landwirtschaft

Was Kunz besonders freut, ist, dass sich mittlerweile alle Generationen mit dem Thema Artenvielfalt auseinandersetzten. „Bei uns rufen junge Landwirte an, die auf ihren Betrieben etwas ändern wollen und zum Teil ihre Eltern oder Großeltern erst noch überzeugen müssen. Es gibt aber auch Ältere, die etwas tun wollen und zum Beispiel die Zeit haben, sich um eine Streuobstwiese zu kümmern.“

Landwirtschaftsschule soll sensibilisieren helfen

Doch was ist mit denen, die sich nicht von selbst beim Amt melden? „An sie heranzukommen ist gar nicht so leicht“, räumt Kunz ein. Eine Möglichkeit sei aber die Landwirtschaftsschule. „Wir beziehen die Schüler immer wieder in Projekte ein, die sie dann vielleicht auch auf ihren Betrieben umsetzten“, sagt Schulleiter Hoffmann. Als Beispiel nennt er eine Aktion, bei der die Schüler einem Landwirt geholfen haben, Hecken anzupflanzen.

„Sie bieten nicht nur einen Lebensraum für Insekten und Vögel, sondern schützen auch vor Erosion durch Wind und Wetter“, sagt Kunz. Auch könne es hilfreich sein, wenn über derlei Aktionen berichtet werde oder die Nachbarn sich etwas abschauen. „Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg.“

Lesen Sie auch: Auch Bundesministerin Steffi Lemke ist vom Schwindenmoos bei Sulzschneid begeistert.