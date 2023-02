Wie lebt es sich im höchsten Holzhaus des Allgäus?

In Kempten steht ein siebenstöckiges Haus, das größtenteils aus Fichten besteht. Eine Bewohnerin erzählt, was ihr Zuhause so besonders macht.

08.02.2023 | Stand: 18:21 Uhr

„Am Anfang hat man das Holz stärker gerochen. Inzwischen ist das ein bisschen verflogen“, erzählt Vanessa Hanzel. Sie wohnt im Holzhochhaus im Kemptener Stadtteil Thingers im fünften von sieben Stockwerken. Eingezogen ist vor gut einem Jahr. Damals war das höchste Allgäuer Holzhaus mit 21 Wohnungen gerade fertig gebaut worden.

