Eine Solaranlage auf das Kirchendach? So wollen Kommunen im Allgäu Energie sparen

Steigende Energiekosten belasten die Kommunen und Kirchen im Allgäu. Sie suchen nach Einsparpotenzialen - und wollen auch ein Kirchendach in Kempten nutzen.

27.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Russland dreht Deutschland den Gashahn weiter zu, Energiekosten steigen. Europäische Politiker erarbeiten Notfallpläne. Im Allgäu überlegen Städte und Kirchen, wo Gas und Strom eingespart werden können. Einiges ist bereits umgesetzt, über anderes wird noch diskutiert.

Gerade die Kommunen drehen derzeit an einigen Stellschrauben. Ein Schritt, den die Bürgerinnen und Bürger bereits spüren: Die Temperatur in Freibädern ist niedriger als bisher üblich. Sie liegt beispielsweise im Memminger Bad bei 22 statt 24 Grad, im Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz aktuell bei 20 Grad.

Energiekrise: Doppelt so hohe Heizkosten für Kommunen im Allgäu

Doch das sind noch kleine Projekte – auch wenn sie unterm Strich den Energieverbrauch und damit die Kosten senken. Letztere lagen bei der Stadt Kempten im vergangenen Jahr bei 775.000 Euro für Heizung und 737.000 Euro für Strom. Heuer rechnet die Stadt allein bei der Heizung mit doppelt so hohen Ausgaben.

Daher werden auch mittel- und langfristige Einsparpotenziale gesucht. Dafür haben Kempten und Memmingen Krisenstäbe eingerichtet. Das Memminger Gremium tagt erstmals im August. So soll in den nächsten Jahren der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Gebäuden genauso vorangetrieben werden wie Nahwärme-Projekte für das gesamte Stadtgebiet und die geplanten Neubaugebiete. Auch ein Mobilitätskonzept spielt eine große Rolle. Unter anderem soll die Anzahl der E-Autos in der kommunalen Dienstwagenflotte erhöht werden.

Kommt auf die Kemptener St. Mang-Kirche ein Solardach?

Der Stadt ist klar: Um mittelfristig Geld zu sparen, muss kurzfristig erst einmal investiert werden. So kalkuliert sie zum Beispiel für den Ausbau der Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden etwa 600.000 Euro ein. Auch das Evangelische Dekanat in Kempten sieht hier gute Möglichkeiten. Entsprechend sind auf den Kirchen in Scheidegg und Waltenhofen bereits Solaranlagen installiert.

Diese Art der Stromversorgung kann sich Dekan Jörg Dittmar neben den baulich eher modernen Kirchen auch für historische Gebäude wie die Kemptener St. Mang-Kirche vorstellen. Bisher ist das baurechtlich aber noch verboten. „Wir sind da offen – und an den Anblick würde man sich sicher schnell gewöhnen. Immerhin dient es dem Klimaschutz.“

Winterkirche im beheizten Gemeindehaus im Allgäu

Gewöhnen müssen sich Kirchgänger unter Umständen an kalte Gotteshäuser. „Wir überlegen derzeit, vollständig auf die Elektroheizungen zu verzichten“, sagt Dittmar. Stattdessen könnte ab 6. Januar die „Winterkirche“ starten – mit Gottesdiensten in den ohnehin beheizten Gemeindehäusern. In Lindau sei das bereits erfolgreich praktiziert worden, sagt Dittmar.

Die Entscheidung müssen aber die Verantwortlichen vor Ort treffen, weil diese für die Energiekosten verantwortlich sind. Veränderungen könnte es laut Dekan Dittmar auch bei Weihnachtskonzerten geben. „Wenn die Veranstalter wie Schulen, Orchester oder Service-Clubs eine geheizte Kirche wollen, werden wir sie wohl an den Kosten beteiligen.“

Tegelbergbahn in Schwangau prüft reduzierte Beschneiung

Auch Skifahrer müssen sich möglicherweise auf neue Situationen einstellen. So prüfen die Betreiber der Tegelbergbahn bei Schwangau, ob sie die energieintensive Beschneiung reduzieren. Kommunen denken auch darüber nach, wie öffentliche Gebäude künftig beleuchtet und Ampeln betrieben werden sollen: „In den vergangenen Jahren wurde der Betrieb der Ampelanlagen bereits optimiert, viele sind nachts nicht in Betrieb“, heißt es beispielsweise aus Memmingen. Noch mehr Ampeln könnten aus Gründen der Verkehrssicherheit aber nicht abgeschaltet werden.

Unabhängig davon setzt Memmingen auf stromsparendes LED-Licht. Die Fassadenbeleuchtung an öffentlichen Gebäuden wird ab 23 Uhr ausgeschaltet. Die Stadt Kempten spricht im Zusammenhang mit solchen Maßnahmen davon, dass sie in den vergangenen Jahren damit insgesamt eine halbe Million Euro eingespart habe. Um das Reduzieren der Energiekosten geht es im August auch im Kaufbeurer Rathaus. Zur Diskussion stehen geringere Raumtemperaturen und das Abschalten der Warmwasserbereitung in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Turnhallen sowie der Verzicht auf die Klimatechnik.

