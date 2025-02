Gibt es bald mehr Hühner als Kühe im Allgäu?

Sie sind die heimlichen Stars des Allgäus: Kühe prägen seit Jahrhunderten die Landschaft und werden mit unserer Region verbunden wie kein anderes Tier. Ihre Abbildungen zieren Prospekte, Postkarten oder Kaffeetassen. Sie stehen für Idylle, Grünland und Viehscheide. Nur: Rein zahlenmäßig könnten sie im Allgäu in nicht allzu ferner Zukunft buchstäblich überflügelt werden: nämlich von gackerndem Federvieh. Während die Zahl der Rinder im Allgäu kontinuierlich abnimmt, gibt es bei Hühnern steile Zuwachsraten.

So sank die Zahl der Rinder in den Kreisen Oberallgäu, Ostallgäu, Lindau und Unterallgäu seit 2019 um fünf Prozent auf 355.000, wie das Bayerische Statistische Landesamt mitteilt. Im selben Zeitraum stieg die Hühnerzahl um fast 20 Prozent auf 280.800. Zugrunde liegen im Fall des Geflügels Zahlen der Tierseuchenkasse.

Schon heute mehr Hühner als Kühe in diesen Landkreisen

Für viele wohl erstaunlich: Sowohl im Unterallgäu also auch im Kreis Lindau gibt es bereits heute mehr Hühner als Rinder. Diese Tendenz dürfte sich fortsetzen, glaubt Maria Egger, die mit ihrem Mann Philipp einen großen Bio-Geflügelhof im Unterallgäu betreibt. „Kleine Milchwirtschaftsbetriebe können sich kaum halten. Jedes Jahr verschwinden leider weitere. Das verringert auch die Rinderzahl.“ Dagegen professionalisieren sich die Geflügelhöfe. Zudem halten immer mehr Privatleute eine kleine Hühnerschar.

Was „professionalisieren“ bedeutet, macht die Familie Egger vor. Seit Anfang der Nullerjahre setzt sie auf Hühner - statt wie früher auf 40 Milchkühe und Jungtiere. Mittlerweile halten Maria und Philipp Egger über 20.000 Legehennen nach Bioland-Kriterien. „Die Umstellung war ungewöhnlich. Aber für uns hat sich der Schritt voll ausgezahlt“, sagt Maria Egger. Vor zwölf Jahren errichtete die Familie eine Packstelle im Gewerbepark Salgen, die später ausgebaut wurde. Mittlerweile liefern 45 Bio-Betriebe aus der Region mehrmals pro Woche ihre Eier dorthin.

Pro-Kopf-Verbrauch von Eiern steigt bundesweit

Sie sind ein gefragtes Gut. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Eiern steigt bundesweit. 2023 lag er nach Angaben des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL) bei 236 Eiern. Möglicher Grund für den erhöhten Bedarf: Eier gelten als vergleichsweise günstiges Nahrungsmittel. Eine Rolle spielt laut BZL auch, dass die sogenannte „flexitarische Ernährungsweise“ im Trend liegt: weniger Fleisch, dafür mehr Eier.

„Auch bei uns sieht man häufiger mobile Hühnerställe“, sagt Erich Krug, Geschäftsführer im Kreisverband Oberallgäu des Bayerischen Bauernverbandes (BBV). Wie sich die Zahlen weiter entwickeln, müsse man abwarten.

Kühe spielen in der öffentlichen Wahrnehmung im Allgäu große Rolle

Klar sei jedoch: Fürs Allgäu und in der öffentlichen Wahrnehmung bleibt die Kuh von großer Bedeutung. Gerade im Oberallgäu, wo tausende von Jungrindern den Sommer auf den Alpen verbringen und die Kulturlandschaft pflegen. Wenn sie Mitte September ins Tal zurückkehren, werden die Herden bei den Viehscheiden in der Region von Gästen und Urlaubern mit großen Festen empfangen. Eine solche Begeisterung rund ums Huhn kann sich wohl niemand vorstellen.

Gemessen an Rindern und Hühnern spielen weitere Nutztierrassen, wie Schafe, Schweine und Ziegen, in unserer Region nur eine untergeordnete Rolle.

Vom Axolotl bis zum Zebrawels

Und wie sieht es mit den Haustieren aus? Im Fall von Katzen gibt es keine regionalen Statistiken. Ähnlich ist es bei Hunden. Zahlen für die Landkreise gibt es nicht, dafür aber in den Kommunen. In Memmingen sind zum Beispiel aktuell 1645 Hunde angemeldet, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Meldepflichtig sind übrigens geschützte Wirbeltierarten. In Memmingen werden über 90 dieser Arten gehalten. Die Liste reicht vom Axolotl (mexikanischer Schwanzlurch) über den Grünen Leguan und den Wüstenbussard bis hin zum Zebrawels.