Endlich viel Sonne: Der Frühling kommt ins Allgäu

Vergangene Woche noch kräftiger Schneefall, diese Woche viel Sonnenschein: Der Frühling kommt endlich ins Allgäu. Und die Temperaturen werden zweistellig.

23.03.2021 | Stand: 12:02 Uhr

Jetzt kommt er doch, der Frühling - wenn auch mit etwas Verspätung, denn offiziell war der Frühlingsanfang bereits am vergangenen Sonntag, 21. März. Die kommenden Tage wird es in Bayern aber immer sonniger und wärmer.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass es im Allgäu die ganze Woche sonnig bleibt. Lediglich vereinzelte Wolken können am Himmel auftreten. Die Temperaturen steigen dabei tagsüber auf bis zu 15 Grad. Nachts ist es jedoch immer noch kalt mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt.

In Oberstdorf und höheren Lagen sinken die Temperaturen nachts auch deutlich unter null Grad. Besonders sonnig wird der Mittwochnachmittag im Allgäu.

Etwas ungemütlicher wird es am Samstag: Da regnet es im südlichen Allgäu, in höheren Lagen schneit es auch noch einmal. Lediglich das Unterallgäu, das Westallgäu und das nördliche Ostallgäu werden vom schlechten Wetter verschont. Am Sonntag wird es aber überall wieder sonnig, wobei es leicht bedeckt ist. Auch die Temperaturen sinken am Samstag leicht, steigen aber am Sonntag wieder an. Wer also einen Spaziergang machen will, sollte diesen lieber auf Sonntag legen.

Aber Vorsicht: Die Lawinenwarnstufe liegt auch im Allgäu momentan noch bei zwei, das kann sich aber mit dem warmen Wetter ändern. Den ausführlichen Lawinenbericht finden Sie hier.

Zu übermütig sollte man bei den ersten Sonnenstrahlen aber nicht werden - vor allem, wenn es um das Thema Sommerreifen geht. Davor warnt die Allgäuer Polizei. Mehr dazu lesen Sie hier.