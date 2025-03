Den Betreibern der Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen (OK-Bergbahnen) reicht es. Seit etwa fünf Jahren kommt es an der Söllereckbahn sowie der Nebelhornbahn in Oberstdorf immer wieder zu Vorfällen, bei denen die Mitarbeiter beleidigt, Hauswände beschmiert oder zuletzt sogar Elektronik am Lift beschädigt wurde.

