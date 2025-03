Nachdem die Sabotage an der Söllereckbahn in Oberstdorf öffentlich wurde, hat die Staatsanwaltschaft Kempten mittlerweile Ermittlungserfolge zu verzeichnen. Laut Staatsanwalt Martin Dopfer sind im Zusammenhang mit den Ereignissen bei den Oberstdorf Kleinwalsertal (OK) Bergbahnen drei Verfahren bei der Staatsanwaltschaft anhängig.

