Solist bei Festspiel-Oper positiv auf Corona getestet: Absage

Drei Stunden vor der Premiere müssen die Bregenzer eine Oper absagen – weil ein Sänger positiv auf Covid-19 getestet wurde. Die Enttäuschung ist groß, der finanzielle Schaden auch.

17.08.2021 | Stand: 15:01 Uhr

Keine drei Stunden vor dem großen Moment kam die große Enttäuschung: Als am späten Montagnachmittag das positive Ergebnis eines PCR-Tests bei einem Mitglied des Solistenensembles vorlag, sagten die Bregenzer Festspiele nicht nur die Premiere der Rossini-Oper „Die Italienerin in Algier“ in Kornmarkttheater ab, sondern nahmen auch alle weiteren Aufführungen vom Spielplan. Vier jungen Sängerinnen sowie drei Sängern war es somit verwehrt, die Ernte für wochenlange harte Arbeit einzufahren. Die Festspiele erstatten 1800 bereits verkaufte Karten zurück. Und sie stellen in Aussicht, die unter Leitung von Brigitte Fassbaender fertig geprobte Inszenierung im nächsten Jahr zu zeigen.