Sommer-Glückskalender: Preise im Gesamtwert von über 30.000 Euro gewinnen

Daheim bleiben, gewinnen, Gutes tun: Das ist das Motto des Sommer-Glückskalenders, der zum ersten Mal aufgelegt wird. Der Hauptpreis ist ein VW Multivan T 6.

24.06.2021 | Stand: 12:25 Uhr

Der komplette Reinerlös dieser Aktion geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Sie unterstützt seit dem Jahr 1965 bedürftige Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind.

Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von über 30.000 Euro. Der Hauptpreis ist ein VW Multivan T 6, gestiftet von den Seitz Autohäusern und der Allgäuer Zeitung. Außerdem werden mehr als 200 Einzelpreise wie Einkaufs- und Warengutscheine von regionalen Händlern, Sachpreise, Ballonfahrten und Fahrertrainings verlost.

Das Prinzip ist einfach: Jeder Kalender hat seine individuelle Gewinn-Losnummer. Zwischen dem 1. und 31. August werden Losnummern gezogen und veröffentlicht. Stimmt diese an dem jeweiligen Tag mit der Nummer des Kalenders überein, hat dessen Besitzer den Preis gewonnen, der sich hinter dem Kalendertürchen versteckt.

„Mit dem Sommer-Glückskalender möchten wir zum einen den Menschen Freude bereiten, die ihren Sommerurlaub zu Hause verbringen und zum anderen den Menschen helfen, die unschuldig in Not geraten sind“, sagt Rolf Grummel, Geschäftsführer des Allgäuer Zeitungsverlags. „Unser Unternehmen unterstützt seit vielen Jahrzehnten die Kartei der Not. So ist es für uns selbstverständlich, dass wir die Aktion Sommer-Glückskalender mit einem Hauptpreis unterstützen. Wir wünschen allen Käufern viel Glück und Gesundheit“, betont Martin Osterberger-Seitz, Geschäftsführer der Seitz Autohäuser.

Hier gibt es den Kalender

Der Kalender kostet sechs Euro und ist ab sofort an folgenden Verkaufsstellen erhältlich:

PurNatur (Kempten),

Lucky Fabrik Season Shop (Kempten),

Allgäuer Anzeigeblatt Medienshop (Immenstadt),

Café Weber (Bad Hindelang),

Thomi Mode und Sport (Oberstaufen),

Buchhandlung Osiander (Oberstdorf und Sonthofen),

Apotheke im Buron-Center (Kaufbeuren),

Buchhandlung & Schreibwaren Ortner (Pfronten),

Autohaus Heuberger (Füssen), Reformhaus Merk (Marktoberdorf),

Lotto-Tabak-Presse (Marktplatz Memmingen),

Holzer Schreibwaren (Weiler),

Ticketcenter Lindenberg.

Die Gewinnerzahlen werden ab dem 1. August täglich in unserer Zeitung sowie im Internet auf www.allgaeuer-zeitung.de veröffentlicht.