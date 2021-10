Allgäuer Parteibasis nennt Grenzen für die Zusammenarbeit

Die Parteien tasten derzeit mögliche Koalitionen ab. An der Allgäuer Basis ist man kompromissbereit – doch es werden auch klare Forderungen formuliert.

06.10.2021 | Stand: 06:07 Uhr

FDP und Grüne sprechen fleißig miteinander, während SPD und Union ins Kanzleramt streben. Doch wie beurteilt die Allgäuer Basis der vier Parteien die Sondierungen – und wo verlaufen „rote Linien“, die man nicht überschreiten sollte?

Von solchen Linien hält Marcus Prost nichts: „Da sollten wir vor vier Jahren gelernt haben“, sagt der Ostallgäuer FDP-Kreisvorsitzende. Damals machten die Liberalen einen Rückzieher. Prost nennt dann doch ein paar Themen, die ihm wichtig sind: „Wir wollen kein Tempo-Limit auf den Autobahnen und keine Vermögenssteuer.“ Am meisten könne man bei einer Jamaika-Koalition erreichen – also mit CDU/ CSU und Grünen. Mit Letzteren habe seine Partei gerade beim Thema Digitalisierung „keine Probleme“.

FDP-Politiker Marcus Prost: Keiner soll sich als "Verlierer" fühlen

In Sachen Verkehr will Prost nicht nur die E-Mobilität im Fokus haben, sondern auch Wasserstoff als Antrieb. Die FDP-Verhandler sollen „so viel rausholen wie möglich – auch wenn sich natürlich nicht alles durchsetzen lässt“. Wichtig sei, dass sich die Gesprächspartner letztlich einig werden und keiner sich als „Verlierer“ fühlt. Prosts Tipp nach Berlin: „Nicht zu verbohrt rangehen und offen bleiben – aber sich auch nicht über den Tisch ziehen lassen.“ Personell hat Prost einen Wunsch: „Christian Lindner soll Finanzminister werden.“

Die FDP sollte sich nicht überschätzen, „sie ist der kleinere Part“, sagt dagegen die Memminger SPD-Bundestagskandidatin Regina Leenders. Das gelte vor allem für die Steuerpolitik. Dass die Liberalen sich hier nicht bewegen wollen, sehe sie kritisch. Zwar gebe es durchaus Dinge, bei denen man mit der FDP zusammenkommen könne, wie Klimaschutz, Bürokratieabbau und Digitalisierung. Aber bei den Kernthemen, einem Mindestlohn von zwölf Euro und dem Schutz des Achtstunden-Tages für Arbeitnehmer, könne man „als stärkste Kraft nicht auf eine Partei zugehen, die nicht einmal die Hälfte unserer Stimmen bekommen hat“. Die Alternative einer Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP hält Leenders nicht für glaubwürdig: „Die Leute wollen Olaf Scholz als Kanzler.“

Wählerwille will keine "Regierungsbeteiligung der Union mehr"

Ulrich Pfanner, Vorsitzender des CSU-Kreisverbandes Lindau, will dagegen schnell eine handlungsfähige Regierung. Die sieht er allerdings nicht in einer Jamaika-Koalition. „Das ist unrealistisch – der Wählerwille will keine Regierungsbeteiligung der Union mehr“, sagt der Bürgermeister von Scheidegg. Er halte eine „Ampel“ aus SPD, Grünen und FDP für sinnvoll. „Es sollte mehr Verantwortung nach unten abgegeben werden“, sagt Pfanner – zum Beispiel bei Klimaschutz und Energiewende.

Auf kommunaler Ebene könnten diese Themen schneller und einfacher umgesetzt werden: „Hier kann man die Menschen besser mitnehmen und so die Akzeptanz vergrößern.“ Als wichtigstes Thema sieht er den Bürokratieabbau und eine „richtige Steuerreform“. Das sei mit der FDP am einfachsten umsetzbar. Mit Blick aufs Allgäu plädiert der CSU-Politiker dafür, dass mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird, um auch jüngere Leute vor Ort zu halten: „Der ländliche Raum darf nicht abgehängt werden.“

Für die Oberallgäuer Kreissprecherin der Grünen, Ulrike Hitzler, müssen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit vorangebracht werden. Sie fordert ein stimmiges Gesamtkonzept, anstatt sich an einzelnen Punkten festzubeißen. „Für mich persönlich wäre ein Verzicht auf das Tempolimit kein K.o.-Kriterium für eine Zusammenarbeit mit der FDP, solange wir unsere Klimaziele erreichen“, sagt Hitzler. Es sei aber falsch, dass die FDP es als solches benenne. Sie sieht größere Überschneidungen mit der SPD, vor allem bei sozialer Gerechtigkeit und Klimaschutz passe das besser als mit der Union. „Außerdem geht der Wählerwille eindeutig Richtung Ampel, und den sollte man respektieren.“

