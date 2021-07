Bayern exportiert wieder mehr Waren ins Ausland, die Auftragslage für Allgäuer Logisitker und Speditionen ist eigentlich gut. Doch es gibt Probleme.

21.07.2021 | Stand: 19:04 Uhr

Fehlende Container, Liefer-Engpässe bei den Fahrzeug-Herstellern und ein gesperrter Hafen in China: Diese Probleme machen derzeit den Logistik-Unternehmen in der Region zu schaffen. Die stark gestiegenen Preise für Container werden sich nach Einschätzung eines Fachverbandes am Ende wohl auch auf die Preise für die Endverbraucher auswirken.