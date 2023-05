Angst vor Wolf und Bär: 500 Schafe werden wieder von den Weiden abgetrieben

Mehrere Tiere im Lechtal wurden wohl von Wolf oder Bär getötet. Folgt nun der Abschuss?

21.05.2023 | Stand: 19:40 Uhr

Aufregung herrscht unter Schafbauern in Weißenbach (Tirol): Nachdem mehrere Tiere von Wolf oder Bär gerissen wurden, holten sie über 500 Schafe von den Weiden im Schwarzwassergebiet, einem Seitental des Lechtals, zurück in ihre Betriebe. Durch den unfreiwilligen Alpabtrieb soll die Sicherheit der Tiere gewährleistet werden. Derweil laufen die Untersuchungen der jüngsten Risse. Deren Ergebnisse könnten Folgen haben. Seit 1. April gilt eine neue Rechtsgrundlage in Tirol. Die Landesregierung kann demnach die Tötung eines so genannten „Schadtiers“ anordnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.