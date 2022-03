Sport trotz oder nach Corona? So helfen Sie Ihrem Körper wieder fit zu werden

Sport nach oder sogar während einer Corona-Infektion? Das ist möglich, sagt ein Allgäuer Experte. Er verrät, in welcher Form und welche Übungen hilfreich sind.

16.03.2022 | Stand: 14:59 Uhr

Wie lange darf ich nach der Corona-Infektion keinen Sport machen? Und wie sollte ich nach einer COVID-19-Erkrankung wieder mit dem Sport beginnen? Nicht nur Profisportler dürften sich diese Fragen schon einmal gestellt haben. Selbst so mancher Sportmuffel sehnt sich vermutlich im Laufe der Quarantäne nach etwas Bewegung.

Welche Maßnahmen nach oder während einer Corona-Infektion dabei helfen können, wieder etwas fitter zu werden, erklärt Dr. Florian Porzig. Der 46-Jährige leitet die Gemeinschaftspraxis "Porzig & Köberle" in Fischen, zu deren Fachgebiete die Sportmedizin zählt. Porzig betreut als Mannschaftsarzt im Deutschen Skiverband (DSV) seit über zehn Jahren die Nationalmannschaft der Nordischen Kombinierer sowie die Skisprung Damen bei Weltcups und Weltmeisterschaften.

Wie lange kein Sport nach einer Corona-Infektion? Das rät ein Allgäuer Sportmediziner

Herr Dr. Porzig, welche Übungen sorgen dafür, dass man nach einer Corona-Erkrankung wieder fitter wird?

Florian Porzig: Zuallererst: Es gibt nicht die eine Übung, die fit macht nach Corona. Es geht vielmehr um Maßnahmen, die dabei helfen können, wieder etwas fitter zu werden. Ein wesentlicher Punkt, den man dabei unterscheiden muss, ist die Frage: Bin ich symptomatisch oder asymptomatisch? Da muss man entscheiden, welchen Pfad man geht. Die Verläufe einer Corona-Erkrankung sind sehr individuell und unterschiedlich. Man braucht zum Teil sehr viel Geduld. Es gibt Fälle, da hängt man wochenlang in den Seilen. Aber auch denen kann man die Hoffnung machen: es wird irgendwann.

Eine rumpfstabilisierende Übung ist die "Brücke": Ausgangsstellung: In Rückenlage Beine hüftbreit aufstellen, Füße dabei nah zum Becken positionieren, die Arme neben Körper legen, den Kopf locker auf den Boden legen und Blick zur Decke richten. Lesen Sie auch EV Füssen und die Eishockey-Oberliga versinken im Corona-Chaos Eishockey Ausführung: Becken vom Boden abheben und zur Nase bewegen. Becken dabei Wirbel für Wirbel vom Boden heben. Schulterblätter in den Boden drücken. Becken Wirbel für Wirbel wieder senken. (Fünf Wiederholungen) Bild: Sergio Victor Vega, IMAGO (Symbolbild)

Asymptomatisch oder symptomatisch: Wie wirkt sich diese Unterscheidung in Bezug auf den Sport aus?

Porzig: Wer asymptomatisch ist, also trotz Corona-Infektion keine Symptome einer Erkrankung aufweist und nur die Quarantäne daheim absitzt, bei dem ist gegen eine moderate sportliche Aktivität nichts einzuwenden. Aber wenn Symptome und Beschwerden auftreten, wenn man also wirklich erkrankt ist, ist das ein anderer Fall. Das ist dann ein medizinisches Problem, über das man sich vor einer Rückkehr zum Sport unbedingt mit seinem Arzt kurzschließen sollte. Je nach Schweregrad der Erkrankung werden bestimmte Return-to-sports-Untersuchungen durchgeführt.

"Return to sports", also Rückkehr zum Sport: was für Untersuchungen kann man sich darunter vorstellen?

Porzig: Wer, banal gesagt, nur eine verstopfte Nase hat, wird im Grunde mit kleineren Untersuchungen wie einer Blutentnahme, einem EKG und einer ärztlichen Untersuchung davonkommen. Aber wenn man zum Beispiel eine Lungenentzündung hat, beziehungsweise die Lunge beteiligt ist, dann greift das Return-to-sports-Protokoll und es sollten Untersuchungen wie eine Blutabnahme, EKG, Belastungs-EKG, Herzultraschall und gegebenenfalls eine Spiroergometrie durchgeführt werden. Ist die Lunge beteiligt, ist man für vier Wochen raus und sollte sich nicht sportlich belasten.

Bei anderen gravierenden Beschwerden oder fortbestehendem Leistungsdruck, bei denen keine Lungenerkrankung vorliegt, sollte eine sportliche Belastung ebenso zwei bis vier Wochen lang vermieden werden. In beiden Fällen ist eine größere medizinische Untersuchung notwendig. Zusammengefasst gilt bei Return to sports: Der Umfang der medizinischen Untersuchung richtet sich nach Schwere der Erkrankung.

Dr. Florian Porzig aus Fischen im Allgäu ist unter anderem leitender Teamarzt der deutschen Nationalmannschaft der Skispringer. Bild: Florian Porzig

Sport nach einer Corona-Erkrankung: Was hilft beim Einstieg?

Jetzt hatte man eine merkliche Corona-Erkrankung und man war beim Arzt, um die Return-to-Sport-Maßnahmen abzuklären. Wie könnte man jetzt wieder mit dem Sport beginnen?

Porzig: Dann kommt es darauf an: Was habe ich vorher gemacht? Je nachdem kann man mit niedriger Intensität den Sport wieder aufnehmen. Zum Beispiel vom Spazierengehen bis zum Walken, bis zum langsamen Joggen und langsamen Fahrradfahren. Das vorherige Sportniveau ist entscheidend. Dem Allgäuer Sportler, der seit 30 Jahren regelmäßig rausgeht, muss man nicht sagen: Geh Spazieren! Wer zum Beispiel drei- bis viermal die Woche joggen war, dem würde ich raten, in der ersten Woche 20 bis 30 Minuten langsam und ruhig zu joggen. Geht das gut, kann man sich wieder langsam an das alte Leistungsniveau herantasten.

Im Prinzip ist es immer das Gleiche: Mit Grundlagen anfangen und dann langsam herantasten an das alte Niveau. Spinning, wo man sich eine Stunde voll auspowert, fällt dagegen in Kategorie des intensiven Trainings. Hier gilt wieder: keine intensiven Belastungen in der ersten Phase nach einer Coronainfektion!

Sport während Corona-Infektion: Wie kann ich zuhause Fitness aufbauen oder fit bleiben?

Welche Fitness-Übungen kann man machen, wenn keine Symptome trotz Corona-Infektion vorliegen?

Porzig: Der typische Allgäuer, der gerne Ausdauersport macht und dem in der Quarantäne die Decke auf dem Kopf fällt, dem kann man zum Beispiel raten, im niedrigen Bereich Ergometer zu fahren. Zweimal am Tag für 15 bis 20 Minuten reicht. Wer kein Gerät zuhause hat, kann jede Form der milden Bewegung ausüben. Oder er kann aus der Not eine Tugend machen. Rumpfstabiliserende Übungen kommen bei vielen Sportlern oft zu kurz. Die Quarantäne kann man nutzen, um beim Core-Training die Muskelgruppen zu stärken, die sonst eher unterrepräsentiert sind, das ist oft die Rumpfmuskulatur. Rumpfstabilisierende Übungen sind wichtig für alle Sportarten und eignen sich für jeden, egal ob Profi oder Einsteiger. Mit rumpfstabilisierenden Übungen kann niemand etwas falsch machen.

Der "Plank": Ausgangsstellung: In Bauchlage auf die Ellenbogen stützen und die Füße aufstellen. Ausführung: Auf Füße und Ellenbogen stützen, Beine strecken und Knie vom Boden heben. Auf eine gute Bauchspannung achten und dabei das Becken leicht nach hinten kippen: 15 Sekunden lang Position halten. (Drei Wiederholungen) Bild: IMAGO (Symbolbild)

Angenommen dieses Stabi-Training ist einfach kein Sport, der einem liegt. Was gibt es für Alternativen?

Porzig: Yoga ist durchaus im Kommen. Dieser Sport deckt viele medizinisch relevanten Aspekte ab, zum Beispiel die Verbesserung der Beweglichkeit, Kräftigung bestimmen Muskelgruppen und den psychischen Ausgleich. Zuhause kann man ganz einfach beim Online-Yoga reinschnuppern. Gut sind außerdem Dehnübungen. Die sind beim Training ebenfalls eher unterrepräsentiert.

Und nach der Quarantäne? Wie macht man da weiter?

Porzig: Jetzt ist die Devise: Langsam mit Grundlagentraining beginnen, also eher länger und langsam als kurz und knackig. Langsam herantasten und nicht sozusagen aus der Quarantäne raus aus den Fußballplatz. Das Grundlagentraining ist dann erfolgreich, wenn man sich in einem ausdauernden Tempo bewegt, bei dem man sich mit dem fiktiv oder tatsächlich mitlaufenden Partner problemlos unterhalten kann.

Warnsignale sind übrigens Luftnot, Herzklopfen beziehungsweise Herzrhythmusstörungen, Schwindel und ein signifikanter Leistungsknick. Wer denkt: Auf der Stufe darf mir das eigentlich nichts ausmachen, sollte Rücksprache mit seinem Arzt halten. Denn es kann auch beim Return to sports passieren, dass etwas nicht passt. Dann ist eine erweiterte Diagnostik vonnöten. (Lesen Sie auch: Schwierige Zeiten: Paralympics enden mit deutschem Erfolg)

Der "Side-Plank": Ausführung: Becken vom Boden heben und auf dem Ellenbogen abstützen. Rumpfspannung für zehn bis 30 Sekunden halten. Bild: IMAGO (Symbolbild)

Die richtige Ernährung ist elementar beim Sport. Gibt es eine bestimmte Nahrung, die nach einer Corona-Erkrankung bei der Genesung hilft?

Porzig: Nein, die gibt es nicht! Allgemein gilt auch ohne Erkrankung: Ausreichend trinken und auf eine ausgewogene Mischkost achten. Der Fokus sollte eher auf Eiweißen anstatt auf Kohlenhydraten liegen, man sollte aber auf keinen Fall ganz auf Kohlenhydrate verzichten. Viel Obst und Gemüse ist eh klar. Auch ausreichende Mengen von Omega-3-Fettsäuren durch hochwertige Öle und Fisch sollte dabei sein. Bei der richtigen Ernährung sollte man von allem etwas, aber nichts im Übermaß essen. Alkohol sollte man meiden beziehungsweise reduzieren in der Wiedergenesungsphase nach Corona. Zumindest bis man wieder richtig fit ist. (Lesen Sie auch: Alle News zur Corona-Lage im Allgäu und in der Welt)