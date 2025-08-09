Volland voller Glück: „Ein geiles Gefühl - und purer Instinkt“

Im September 2010 gewann die zweite Mannschaft des TSV 1860 München in der Regionalliga Süd gegen den 1. FC Nürnberg II mit 5:2. Unter den Torschützen damals: der 18-jährige Kevin Volland mit einem Doppelpack. Fast 15 Jahre später jubelte Volland wieder im Grünwalder Stadion über ein Tor - diesmal war es der Grundstein zum 3:1-Sieg im ersten Heimspiel der Drittliga-Saison gegen den VfL Osnabrück.
Vollands geniale Rückkehr
