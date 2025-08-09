Icon Menü
1860 München feiert ersten Saisonsieg: So lief Kevin Vollands Auftritt im Grünwalder Stadion

Vollands geniale Rückkehr

Volland voller Glück: „Ein geiles Gefühl - und purer Instinkt“

Tor, Heimsieg und Jubelrunde mit den Töchtern: Kevin Vollands erster Auftritt im Grünwalder Stadion nach der Rückkehr zu den Löwen hatte viel zu bieten.
Von Tobias Giegerich
    Mit seinem Tor zum 1:0 legte Kevin Volland den Grundstein für den 3:1-Sieg des TSV 1860 München im ersten Saisonheimspiel gegen den VfL Osnabrück. Zuletzt hatte der 33-jährige Rückkehrer am 21. April 2012 im Zweitliga-Spiel gegen Ingolstadt (4:1) für die Löwen getroffen. Vollands letzter Treffer im Grünwalder Stadion ist noch etwas länger her - am 21. September 2010 traf er für die zweite Mannschaft der Löwen beim 5:2-Sieg gegen den 1.FC Nürnberg II doppelt.
    Foto: imago images

    Im September 2010 gewann die zweite Mannschaft des TSV 1860 München in der Regionalliga Süd gegen den 1. FC Nürnberg II mit 5:2. Unter den Torschützen damals: der 18-jährige Kevin Volland mit einem Doppelpack. Fast 15 Jahre später jubelte Volland wieder im Grünwalder Stadion über ein Tor - diesmal war es der Grundstein zum 3:1-Sieg im ersten Heimspiel der Drittliga-Saison gegen den VfL Osnabrück.

