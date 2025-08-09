Volland voller Glück: „Ein geiles Gefühl - und purer Instinkt“

Mit seinem Tor zum 1:0 legte Kevin Volland den Grundstein für den 3:1-Sieg des TSV 1860 München im ersten Saisonheimspiel gegen den VfL Osnabrück. Zuletzt hatte der 33-jährige Rückkehrer am 21. April 2012 im Zweitliga-Spiel gegen Ingolstadt (4:1) für die Löwen getroffen. Vollands letzter Treffer im Grünwalder Stadion ist noch etwas länger her - am 21. September 2010 traf er für die zweite Mannschaft der Löwen beim 5:2-Sieg gegen den 1.FC Nürnberg II doppelt.

Foto: imago images