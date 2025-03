Luca Engstler steigt am Nürburgring für Abt ins Rennauto

Spannende Neuigkeiten aus Kempten: Abt verdoppelt das Aufgebot und setzt beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring in diesem Jahr (19. bis 22. Juni) gleich zwei Lamborghini Huracan GT3 Evo2 ein. Abt-Motorsportdirektor Martin Tomczyk sagt in einer Pressemitteilung: „Zwei Autos bieten die doppelte Chance, die 24 Stunden ohne Zwischenfälle zu überstehen.“

Überraschend ist die Nominierung einiger Fahrer. Abt setzt auf sieben Männer. Angeführt wird das Team vom amtierenden DTM-Champion Mirko Bortolotti, der dieses Jahr in der Tourenwagenserie für das Kemptener Team an den Start geht.

Luca Engstler steigt am Nürburgring erstmals für Abt ins Auto

Erstmals steigt Luca Engstler aus Kempten für Abt ins Rennauto. Der 25-Jährige ist Lamborghini-Werksfahrer und fährt in der DTM für Abt-Konkurrent Grasser Racing. Anfang des Jahres hatte er aber im Gespräch mit unserer Redaktion bereits gesagt: „Abt ist die Benchmark als Team in der DTM oder auf dem Nürburgring. Es wär ein Traum, irgendwann mal für dieses Team zu fahren.“ Dieser geht nun zumindest für ein Wochenende in Erfüllung.

Die Werksfahrer Marco Mapelli und Jordan Pepper, die auch im Vorjahr schon am Steuer des Abt-Lamborghini saßen, sind ebenfalls wieder dabei. Dazu kommen Christian Engelhart Franck Perera sowie Daniel Juncadella.

„Alle sind heiß darauf, bei diesem berühmten Rennen erfolgreich zu sein.“ Martin Tomczyk, Abt-Motorsportdirektor über das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring.

Motorsportdirektor Tomczyk sagt: „Wir freuen uns, dass es gelungen ist, so eine starke Mannschaft zusammenzustellen. Die Jungs verfügen nicht nur über viel GT3- und Lamborghini-Erfahrung, sondern passen auch menschlich prima zusammen – und alle sind heiß darauf, bei diesem berühmten Rennen erfolgreich zu sein.“

In welcher Konstellation die sieben Fahrer auf die beiden Lamborghini aufgeteilt werden, entscheide sich erst noch.