Seinen Ausflug hatte sich Rainer Harjes anders vorgestellt. Am Samstag war der 76-Jährige per Zug nach Lindau aufgebrochen, um das Frühlingswetter zu genießen. Gegen 17:45 Uhr trat er die Rückreise nach München an - die sich aufgrund ungebetener Passagiere zu einer „Wahnsinnsfahrt“ entwickelte.

Dominik Erhard Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV 1860 München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis