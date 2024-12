Fußballprofi Alexander Hack wechselt zu den New York Red Bulls

Jetzt ist es endlich offiziell. Schon seit einigen Wochen machten Gerüchte vom Wechsel des Fußballprofis Alexander Hack in die USA die Runde. Bestätigt hatten das bislang aber weder sein neuer Verein noch der 31-Jährige aus Babenhausen selbst. Am Freitagnachmittag verkündeten dann die New York Red Bulls aus der Major League Soccer die personelle Verstärkung aus Deutschland. Der Verteidiger unterschrieb beim US-Klub einen Vertrag bis 2026 mit Verlängerungsoption.

Zuletzt war der Unterallgäuer vereinslos, nachdem er sein Wüsten-Abenteuer im Sommer beim Saudi-Klub Saudi Al Qadsiah FC vorzeitig beendet hatte. Dass es ihn ausgerechnet nach New York zieht, scheint kein Zufall zu sein. Red-Bulls-Trainer Sandro Schwarz kennt Hack bereits aus gemeinsamen Zeiten beim Bundesligisten FSV Mainz 05.

Für den hatte der Verteidiger 145 Spiele absolviert - die meisten davon unter der Regie von Schwarz. Der Coach schwärmt von seinem Neuzugang: „Alexander ist ein großartiger Verteidiger, der unserem Verein viel Leidenschaft und Qualität bringen wird.“ NY-Sportchef Jochen Schneider hebt vor allem Hacks Erfahrung hervor und sieht ihn als „großartiges Vorbild für unsere jüngeren Spieler“.

Auch Eric Maxim Choupo-Moting spielt künftig für New York

Der Babenhauser ist bei den Red Bulls in New York bereits der zweite internationaler Neuzugang nach Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting. Auch der Ex-Bayernspieler hat eine Mainzer Vergangenheit. Die sportlichen Ambitionen des Klubs sind groß: 2024 erreichten die Red Bulls zum ersten Mal seit 2008 das Finale um den MLS-Cup, verloren aber gegen Marco Reus und Meister LA Galaxy mit 2:1.