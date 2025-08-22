Für die Comets ist das Play-off-Rennen so gut wie beendet

Rein rechnerisch haben die Allgäu Comets Kempten noch Chancen auf die Play-offs in der German Football League (GFL), allerdings könnte sich selbst diese Resthoffnung nach dem kommenden Wochenende erledigt haben. Vor dem Auswärtsspiel beim Schlusslicht der GFL-Südstaffel, den Straubing Spiders (zwei Siege, sieben Niederlagen) stehen die Comets nur mit der etwas besseren Bilanz von zwei Siegen und sechs Niederlagen einen Platz vor Straubing auf Rang sechs.
American Football
